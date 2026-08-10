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Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 yaralı

Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 yaralı

10.08.2026 20:47:00
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İHA
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Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da bir zincir markette lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda 6 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi.

Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü.

Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3’ü tesisatçı, 3’ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

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