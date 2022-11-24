Lebon’da son sabah: Simge pastane Beyoğlu'na nasıl veda etti?

24 Kasım 2022 Perşembe, 20:00

Beyoğlu'nun önemli simgelerinden biri sayılan Lebon Pastanesi, 29 Ekim Cumartesi günü son kez müşterilerine hizmet verdi.

İşletme ortağı olan Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci ile beraber verdikleri hukuk mücadelesini, yorgunluklarını ve Beyoğlu’nu konuştuk.

Cumhuriyet360, İstiklal Caddesi'nin kayıp giden bir başka yıldızının son gününe tanıklık etti.

Yönetmen

Hadika Beliz

Kamera

Anıl Basat

Hadika Beliz

Proje Asistanı

Aleyna Kosk

Grafik - Tasarım

Emre Öz