Lebon’da son sabah: Simge pastane Beyoğlu'na nasıl veda etti?

Beyoğlu'nu Beyoğlu kılan değerlerden biri Lebon Pastanesi, 29 Ekim 2022 tarihinde son kez misafirlerini ağırladı. Lebon'un vedası yine bir hüzün rüzgârı estirdi. Lebon da kaybolan, yitip giden şehrin değerleri arasında yerini aldı. Beyoğlu'nun hafızası acımasızca silinirken Cumhuriyet360, Lebon'da son sabahı Cumhuriyet okurları için takip etti, kayda aldı.

Cumhuriyet360
24 Kasım 2022 Perşembe, 20:00
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Beyoğlu'nun önemli simgelerinden biri sayılan Lebon Pastanesi, 29 Ekim Cumartesi günü son kez müşterilerine hizmet verdi.

İşletme ortağı olan Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci ile beraber verdikleri hukuk mücadelesini, yorgunluklarını ve Beyoğlu’nu konuştuk.

Cumhuriyet360, İstiklal Caddesi'nin kayıp giden bir başka yıldızının son gününe tanıklık etti. 

 

Yönetmen
Hadika Beliz 

Kamera
Anıl Basat
Hadika Beliz

Proje Asistanı
Aleyna Kosk

Grafik - Tasarım
Emre Öz

 

 


lebon pastanesi Beyoğlu

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