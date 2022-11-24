Lebon’da son sabah: Simge pastane Beyoğlu'na nasıl veda etti?
Beyoğlu'nu Beyoğlu kılan değerlerden biri Lebon Pastanesi, 29 Ekim 2022 tarihinde son kez misafirlerini ağırladı. Lebon'un vedası yine bir hüzün rüzgârı estirdi. Lebon da kaybolan, yitip giden şehrin değerleri arasında yerini aldı. Beyoğlu'nun hafızası acımasızca silinirken Cumhuriyet360, Lebon'da son sabahı Cumhuriyet okurları için takip etti, kayda aldı.
Beyoğlu'nun önemli simgelerinden biri sayılan Lebon Pastanesi, 29 Ekim Cumartesi günü son kez müşterilerine hizmet verdi.
İşletme ortağı olan Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci ile beraber verdikleri hukuk mücadelesini, yorgunluklarını ve Beyoğlu’nu konuştuk.
Cumhuriyet360, İstiklal Caddesi'nin kayıp giden bir başka yıldızının son gününe tanıklık etti.
Yönetmen
Hadika Beliz
Kamera
Anıl Basat
Hadika Beliz
Proje Asistanı
Aleyna Kosk
Grafik - Tasarım
Emre Öz
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Dikkat çeken iki olasılık!
- Ateş pahası harçlar çağ yangınına dönüyor
- Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak gelmişti; yeni gelişme