LeMan'dan Gezi kapağı
Mizah dergisi LeMan, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a verilen cezaları bu haftaki kapağına taşıdı.
Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.
Ünlü mizah dergisi LeMan, durumu kapağına taşıdı. Çay bahçesinde iki çay söyleyen bir kadının polisler tarafından gözaltına alınmasını trajikomik şekilde yansıtan derginin kapağında #GeziOnurumuzdur etiketi kullanıldı.
İşte o kapak:
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