LGBTİ derneklerine yönelik operasyonlar Meclis gündemine taşındı

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, sunduğu önergede, 12 Eylül'de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda bazı LGBTİ dernekleri, yayın organları ve internet sitelerine erişim engelleri getirildiğini belirterek, aynı gece 15 ilde LGBTİ derneği, işletmeler ve hak savunucularının adreslerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaos GL Derneğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin evlerine gece yarısı baskın düzenlendiğini, dernek ofisinde arama yapıldığını ve soruşturma evrakında "müstehcenlik" iddiasına dayanak gösterilen somut bir yayın veya paylaşımın belirtilmediğini öne sürdü.

İstanbul'da SPoD ve HEVİ LGBTİ+ derneklerinin ofislerine polis eşliğinde girildiğini, Pozitif Yaşam Derneği ve Pozitif-İz Derneği'nin ofislerinin ise çilingirle açıldığını aktaran Karaca, çok sayıda kurucu, yönetici ve üyenin gözaltına alındığını aktardı.

Mersin'de Muamma LGBTİ+ ve Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneğine yönelik işlemler yapıldığını aktaran Karaca, İzmir, Kuşadası, İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde gece kulüpleri ve işletmelerin de bulunduğu adreslerde aramalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Karaca, söz konusu operasyonlarda en az 50 hak savunucusunun gözaltına alındığını veya ifadeye çağrıldığını, bilgisayar, telefon, tablet ve bellek gibi dijital ekipmanlara el konulduğunu öne sürdü.

Operasyonlardan önce bir gazetede çalışan Baki Yaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın da soruşturulması gerektiğini savunan Karaca, söz konusu paylaşımda, operasyonlara ilişkin önceden bilgi verildiğini ve bazı kişilerin hedef gösterildiğini iddia etti.

"İNSAN HAKLARINA YÖNELİK BASKI POLİTİKASININ ÜRÜNÜ"

Karaca, "Yasal olarak faaliyet gösteren derneklerin hedef alınması, çilingirlerle kapıların kırılarak arama yapılması ve kamuoyuna siyasi kılıflarla sunulan bu operasyonlar, örgütlenme özgürlüğü ve insan haklarına yönelik açık bir baskı politikasının ürünüdür" ifadelerini kullandı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, şu sorulara yanıt istedi:

"Bir LGBTİ derneğinin kapısına polis dayandığında, bir hak savunucusu gece evinden alındığında, bir dayanışma kanalına erişim engellendiğinde hangi aile güvenceye alınmış oluyor? Şiddet gördüğü evden çıkmaya çalışan hangi kadına barınabileceği bir yer sağlanıyor? 'Ailem Güvende' adını verdiğiniz operasyonun ardından kadınlar erkekler tarafından öldürülmeyecek mi? Şiddete maruz bırakılanlar, aile dağılmasın diye susmaya zorlanmayacak mı? Güvenlik iddiası, aile içinde yaşanan şiddet karşısında ne anlama gelmekte? Aileyi kendiliğinden güvenli ilan eden, tehlikeyi sürekli onun dışında arayan bir anlayış, evin içinde yardım bekleyenleri nasıl koruyacak? Ailenin korunması, LGBTİ düşmanlığının gerekçesi yapılabilir mi? Bir kişinin LGBTİ’lerin varlığından haberdar olması hangi gerekçeyle istismarla aynı anlatıya yerleştiriliyor? Bir insanın şiddet gördüğünde yalnız kalmaması için yürütülen çalışmanın kaynağını şüpheli gösterirken, o insanın ihtiyaç duyduğu desteği kim sağlayacak? Destek mekanizmalarını itibarsızlaştırmanın bedelini kim ödeyecek? Önlenmek istenen tam olarak nedir? Bir LGBTİ’nin komşusu, iş arkadaşı, öğrencisi veya çocuğu olarak kabul edilmesi mi? Şiddete uğramadan yaşayabilmesi mi? Hak talep etmesi mi? Bir kamu makamının görevi, toplumun bir kesiminin varlığının kabul görmesini engellemek olabilir mi?"