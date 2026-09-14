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LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepkiye abluka

LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepkiye abluka

14.09.2026 18:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/İzmir
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LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepkiye abluka

Türkiye genelinde 'Ailem güvende' adı verilen operasyonlarla aralarında çok sayıda LGBTİ+ aktivistinin olduğu onlarca kişi hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmaları İzmir’de protesto edildi.
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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü önünde toplanan yurttaşlar Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü.

Yapılan müzakerelerde yürüyüşe izin veren Emniyet güçleri pankartta “LGBTİ+” yazısı ve yazının gökkuşağı rengi olması nedeniyle açılmasına izin vermedi. 

Yürüyüş boyunca “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Nefret inat yaşasın hayat”, “Vardık varız varolacağız”, “Batsın batsın ahlakınız batsın” ve “Susma haykır eşcinseller vardır” sloganları atan grup basın açıklaması için pankartı açmak isteyince polis ablukaya aldı.

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