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LGBTİ+ operasyonlarına karşı eylemde gözaltına alınmışlardı: 106 kişi serbest bırakılacak

LGBTİ+ operasyonlarına karşı eylemde gözaltına alınmışlardı: 106 kişi serbest bırakılacak

16.09.2026 20:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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LGBTİ+ operasyonlarına karşı eylemde gözaltına alınmışlardı: 106 kişi serbest bırakılacak

“Ailem Güvende” adı altında LGBTİ+’lara yönelik yürütülen operasyonları protesto etmek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasının ardından gözaltına alınan 106 kişinin tamamının sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılacağı açıklandı.
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“Ailem Güvende” adı altında LGBTİ+’lara yönelik yürütülen operasyonları protesto etmek için 15 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelenler gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), adliye önünde LGBTİ+ derneklerine yönelik baskınlar ve ev aramalarına karşı gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasının ardından gözaltına alınan 106 kişinin tamamının serbest bırakılacağını duyurdu.

ÇHD’nin açıklaması şöyle oldu: “Çağlayan Adliyesi önünde LGBTİ+ derneklerine yapılan baskın ve ev armalarına karşı gerçekleştirilmek istenen basın açıklaması sonrası gözaltına alınan ve aralarında meslektaşlarımızın da olduğu 106 kişinin tamamı sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılacak.”

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