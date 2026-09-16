LGBTİ+ operasyonlarına karşı eylemde gözaltına alınmışlardı: 106 kişi serbest bırakılacak

“Ailem Güvende” adı altında LGBTİ+’lara yönelik yürütülen operasyonları protesto etmek için 15 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelenler gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), adliye önünde LGBTİ+ derneklerine yönelik baskınlar ve ev aramalarına karşı gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasının ardından gözaltına alınan 106 kişinin tamamının serbest bırakılacağını duyurdu.

ÇHD’nin açıklaması şöyle oldu: “Çağlayan Adliyesi önünde LGBTİ+ derneklerine yapılan baskın ve ev armalarına karşı gerçekleştirilmek istenen basın açıklaması sonrası gözaltına alınan ve aralarında meslektaşlarımızın da olduğu 106 kişinin tamamı sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılacak.”