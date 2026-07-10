LGS'de sınav sonuçları açıklandı 452 kişi tam puan aldı, kontenjan 2 bin 518 azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını dün erişime açtı.

Bakanlığın verilerine göre sınava başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden 994 bin 358’i sınava katıldı. Katılım oranı yüzde 97,23 oldu.

Yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise sekiz ülke ve 11 sınav merkezinde düzenlenen sınavda öğrencilere sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Bütün soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

MEB’in merkezi sınav raporuna göre tam puan alan öğrenciler 383 farklı sınav binasında sınava girdi. Böylece birincilerin ülke genelindeki farklı merkezlere dağıldığı belirtildi. Geçen yıl 719 olan tam puanlı öğrenci sayısı bu yıl 267 kişi azaldı.

Tam puan alanların sayısındaki düşüş yaklaşık yüzde 37,1 olarak hesaplandı. Rapora göre tam puanlı öğrenci sayısı 2018’de 18, 2019’da 565, 2020’de 181, 2021’de 97, 2022’de 194, 2023’te 562, 2024’te 413 ve 2025’te 719 olmuştu.

KONTENJANLARDA DÜŞÜŞ

MEB’in paylaştığı kontenjan tablosuna göre sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının toplam kontenjanı 198 bin 899 olarak belirlendi. Geçen yıl 201 bin 417 olan kontenjan, 2 bin 518 kişilik azalmayla yaklaşık yüzde 1,25 geriledi.

En yüksek kontenjan 55 bin 890 öğrenciyle Anadolu liselerine ayrıldı. Anadolu imam hatip liselerinin kontenjanı 39 bin 60, fen liselerinin kontenjanı 38 bin 10, Anadolu teknik programlarının kontenjanı 27 bin 900, Anadolu meslek programlarının kontenjanı ise 18 bin 497 oldu. Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerine 4 bin 996, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerine 4 bin 646, sosyal bilimler liselerine 4 bin 260 öğrenci alınacak. Hazırlık sınıfı bulunmayan sosyal bilimler liseleri için 4 bin 950, hazırlık sınıfı bulunan fen liseleri için ise 690 kişilik kontenjan ayrıldı.

TERCİHLER 13 TEMMUZ’DA

LGS kapsamında tercih işlemleri 13 Temmuz’da başlayacak ve 27 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek. Öğrenciler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10 tercih yapabilecek. Ancak merkezi sınava giren öğrenciler de dahil olmak üzere bütün öğrencilerin önce yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek. Yerel yerleştirme tercihi yapılmaması durumunda merkezi sınavla öğrenci alan okulların tercih ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirmede öğrenciler en fazla beş okul seçebilecek.

Bu tercihlerden ilk üçünün öğrencinin kayıt alanında bulunması gerekecek. Merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleriyle birlikte öğrenciler toplam 20 okula kadar tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Haber Merkezi