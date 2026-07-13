LGS'de tercih maratonu bugün başladı: 27 Temmuz'a kadar sürecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı, lise adayları için şimdi tercih zamanı. Bugünden itibaren e-okul üzerinden tercih işlemleri başlayacak.

Yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta gerçekleştirilecek.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN 10 OKUL

Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak. Bu yılki yerleştirmelerde pansiyonlu okullar tercih ekranında yatılı ve gündüzlü olarak ikiye ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, adayların doğru kararı verebilmesi için okullarda danışmanlık hizmeti verecek. Öğrenci ve veliler rotamaarif.gov.tr adresinden liselerin kontenjanlarını, öğretim şeklini ve fiziki imkanlarını inceleyebilecek.

Tercih süreci, 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.