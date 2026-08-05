2026 LGS LGS 1. ve 2. nakil başvuru tarihleri tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Peki, Lise 1. nakil başvuruları ne zaman? 2026 LGS nakilleri nasıl yapılır?

LGS 1. NAKİL TARİHLERİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen resmi 2026 LGS nakil takvimi çerçevesinde işlemler iki ayrı dönem halinde yürütülecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sürecine dair değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

LGS 2. NAKİL TARİHLERİ 2026

İlk nakil döneminde istediği sonuca ulaşamayan veya şansını yeniden denemek isteyen öğrenciler için ise 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 Cuma günü e-Okul ve MEB resmi kanalları üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

E-OKUL LGS LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu yapacak öğrencilerin ve velilerin işlemleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. e-Okul sistemine giriş yapıldıktan sonra "LGS Nakil Tercih İşlemleri" ekranı seçilerek boş kontenjanlar incelenebilmektedir. Öğrenciler hem merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar hem de adrese dayalı yerel yerleştirme kapsamındaki okullar için tercihlerini oluşturabilirler.