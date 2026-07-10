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Lise öğrencisi İsmail, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Lise öğrencisi İsmail, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

10.07.2026 22:55:00
Güncellenme:
DHA
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Lise öğrencisi İsmail, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye sevk edilen Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Karaman'da lise öğrencisi İsmail Aktaş (15), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Yollarbaşı köyündeki Yollarbaşı Göleti'nde meydana geldi. Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Aktaş, 2 arkadaşıyla birlikte Yollarbaşı Göleti'ne gitti. Serinlemek için gölete giren 3 arkadaştan 2'si bir süre sonra sudan çıktı. Aktaş'ın sudan çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı aramada Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin sudan çıkarıldığı sırada göletin kenarında bekleyen Aktaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Aktaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Adana #gölet