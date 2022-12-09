Lise öğrencisine 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle cinsel istismar iddiası

09 Aralık 2022 Cuma, 11:46

Konya'da bir lisede eğitim gören G.A., kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılıp, cinsel istismara maruz bırakıldı.

Başından geçenleri anlatan G.A., her şeyin okul müdürü H.A.'nın vaatleriyle başladığını öne sürdü.

G.A. şunları söyledi:

“Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar. 'Seni MİT’e uygun gördük' dediler. Ben de tamam dedim. Bu sırada Ahmet Mandal da gösterdiği kurum kimliğiyle MİT'te çalıştığını söyledi. Sonraki günlerde bana ‘Seni MİT’e aldık’ dediler. Sonra 'Okuldan birine seni 1 ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde’ dediler.”

'SEVGİLİ ROLÜ YAPMASINI İSTEMİŞ

Birkaç gün sonra da Ahmet Mandal'ın kendisiyle sevgili rolü yapmaları gerektiğini söylediğini iddia eden G.A., ''Ahmet Mandal, ‘MİT’e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın. Telefonlarımız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et. Takip ediliyoruz, kameralara çok dikkat et’ dedi. Ben önce bu teklifi reddettim. Okul müdürüm H.A., bana gelerek ‘Bu adam, seni otobüsteki bu fotoğraflarınla kabul ediyorsa sen de kabul etmek zorundasın' dedi. Böyle deyince ben de kabul ettim” diye konuştu.

'DİNİ NİKÂHI REDDETTİM, AİLEMLE TEHDİT ETTİLER'

Kendisini tehdit ederek dini nikâha zorladıklarını anlatan G.A., “Ahmet Mandal, bana dini nikâh kıymaktan bahsetti, ben reddettim. ‘Seni de istemiyorum işini de istemiyorum’, dedim. Sonra başka bir okulun kadın müdürüne söylemişler. O kadın müdür gelip benimle konuştu. ‘İmam nikâhı bir kadının hakkı, nikâhı kıysanız güzel olur. Hem de günah olmaz’ dedi. Ben yine reddettim. Ahmet Mandal, bu kez beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. İmam nikâhını, o kadın müdürün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. O kadın müdür, eşi ve okulun hizmetlisi de oradaydı. Sonra bana 'mehir' diye bir şey imzalattılar. Bu mehrin bir ev olduğunu söylediler'' ifadelerini kullandı.

'NİKÂHIN GEREĞİ DİYEREK' İSTİSMARDA BULUNMUŞ

G.A., Ahmet Mandal'ın, Merve adındaki bir MİT çalışanıyla tanıştıracağını söyleyip, kendisini kandırarak evine götürdüğünü ve şiddet uygulayıp, tehditle tecavüz ettiğini öne sürdü.

G.A., ''Evine gittiğimizde Merve nerede diye sordum? ‘Ne Merve’si, imam nikâhı kıyıldı. Bunun gereği bizim birlikte olmamız lazım’ dedi. ‘İmam nikâhını bozalım bitsin’, dedim. Bana şiddet uygulayarak, ailemin canıyla tehdit etti ve zorla bana tecavüz etti. Ertesi gün ağlayıp, evime gitmek isterken, okul müdürüm geldi. O da bana, 'İmam nikâhı gereği bunu yapmanız gerekiyordu. Siz artık evlisiniz, çok normal bir şey, günah da yazılmıyor’ dedi. Sonra Ahmet Mandal bana ‘Babana söylerim, sen kendi isteğinle gelmişsin gibi anlatırım’ demeye başladı. Tehditler arttı, her çağırdığında gitmek zorunda kaldım. Bana evimde dinleme cihazı olduğunu söyledi” diye konuştu.

‘EĞİTİME GÖTÜRME BAHANESİYLE HER GÜN TECAVÜZE UĞRADIM’

G.A., okul müdürü H.A.'nın 'Seni kurumun başındaki kişiyle tanıştıracağız' deyip bir albayla tanıştırmasıyla istihbarat mensubu olacağına daha çok inandığını belirtti.

G.A., bu sırada diğer okul müdürü A.S.K.'nin istediği üzerine okula babası G.A.'yı çağırdığını ve A.K.S.'nin, babasına 'Artık MİT'te. Ders alacak, eğitim alacak' dediğini söyledi.

Bu sürecin ardından Ahmet Mandal'ın eğitime götürme bahanesiyle evine götürüp, istismarı sürdürdüğünü söyleyen G.A., ''Evimden alarak evine götürüp, her gün tecavüz etti. Silahını da gösteriyordu. Büyük bir silahı vardı, arabasının arkasında duruyordu. Bir gün dayanamadığımı eve gitmek istediğimi söylediğimde, korumam, diye tanıttığı Ali isimli kişiyi aradı, ‘Arabanın arkasındakileri temizlet, evine gideceğiz ailesini tarayacağız’ diyerek tehditlerde bulundu. Sürekli aileme yönelik tehditlerde bulunuyordu'' dedi.

‘GECE AİLEM BAŞIMDA BEKLİYOR’

Korkudan okuluna gidemediğini belirten G.A., ''Ben şimdi evden çıkamıyorum, korkuyorum. Okuluma gidemiyorum. Üniversite sınavına çalışamıyorum. Korkuyorum, ağlıyorum. Gece ailem başımda bekliyor. Adaletin yerini bulmasını, bunların en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

‘OKUL MÜDÜRÜ, BAŞINIZA TALİH KUŞU KONDU, DEDİ’

Liseli öğrenci G.A.'nın babası G.A. da kızının MİT'e memur olarak başlayacağını okul müdürleri söylediği için inandığını belirtti.

Baba G.A., ''Kızım bana okul müdürünün kendisini MİT’e alacağını söyledi. 'Hakkımızda hayırlısı, vatana, millete verilecek bir hizmet varsa verelim' dedim. Bir gün iki okulun müdürü kızımı gelip evden aldılar. Bir albay ile yemeğe gideceklerini söylediler. Ben de bu memurlara güvenip kızımı gönderdim. Daha sonra kızım, diğer okulun müdürü A.S.K.'nin benimle tanışmak istediğini söyledi. Kadının yanına gittiğimde bana ‘Başınıza talih kuşu kondu. Sizin çocuğunuzu MİT istiyor ne diyorsunuz?’ dedi. Ben de 'Vatana millete bir evlat vereceksek, benim canım da feda olsun' dedim'' diye konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELE OYUNU

Kızının nasıl bir görev alacağını sorduğunda aldığı yanıtları da anlatan G.A., şunları söyledi:

"Bana, 'Konya’da FETÖ ile mücadele etmek için 86 kişilik bir birim buraya geldi. FETÖ’cüler milli eğitimin içine sızmışlar. Sizin çocuğunuz da okul birincisi olduğu için kurum eğitimlerine başlansın, dediler’ dedi. Daha önce bir albayla görüşmeye gittiği için ve okul müdürlerinin de ilgilendiğini görünce mecbur inanıyor insan. Öğretmenlere güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Bana kızımın sigorta girişini başlatacaklarını, devlet memuru olarak çalışacağını söylediler. Ben de ‘tamam’, dedim. Bana üstünde MİT’in ismi olan bir belge gönderdiler."

Baba G.A., kızının başından geçenleri anlatması üzerine, tanıştıkları albayın yanına gidip durumu sorduğunu ve onun da olan bitenden haberi olmadığını söyleyip, savcılığa suç duyurusunda bulunması için yönlendirdiğini söyledi.

Albayın yanından ayrıldıktan sonra okul müdürlerinin telefonla arayıp tehdit ettiklerini öne süren Baba G.A., buluşma noktasına gelen kızının okul müdürü H.A., diğer okulun kadın müdürü A.S.K. ve aynı zamanda Ahmet Mandal'ın arkadaşı olan eşi M.K.'yi polise yakalattığını belirtti.

TUTUKLANDI

Baba G.A.'nın şikâyeti üzerine Ahmet Mandal, 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. H.A., A.S.K ve eşi M.K. de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OKUL MÜDÜRLERİ AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşanan olay nedeniyle okul müdürleri H.A. ve A.S.K. hakkında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

Suçluların ortaya çıkartılması için çaba sarf ettiklerini ifade eden ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, “Maalesef müvekkilim mağdur edilmiştir. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan da şu anda 1 kişi tutukludur. Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma hakkında da gizlilik kararı alınmıştır. Biz şu anlık bu kararı isabetli buluyoruz. Söz konusu olayda devlet kurumlarını kullanarak müvekkilime karşı suç işlenmiştir. Biz suçluların ortaya çıkartılması için çalışıyoruz. Tüm suçluların ortaya çıkartılıp en ağır cezayla yargılanmasını ümit ediyoruz” dedi.