Lisede ‘okul polisi idari işleyişe müdahale etti’ iddiası

Okullardaki güvenlik ve şiddet sorunu gündemdeki yerini korurken Ankara Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul polisi görevlendirmesinde dikkat çekici bir süreç yaşandı. Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçakla yaralama olayının ardından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula bir okul polisi görevlendirildi. Görevlendirilen okul polisine okul içerisinde bir oda ve bilgisayar da tahsis edildi. Okul polisinin, sabah ve akşam saatlerinde okulun bahçe kapısında bulunmasının yanı sıra zaman içerisinde okulun idari işleyişine yönelik müdahalelerde de bulunduğu iddia edildi. Polisin, özellikle müdür yardımcılarının görevlerini yerine getirmelerini güçleştiren tutum ve davranışlar sergilediği; bir müdür yardımcısına yönelik sözlü ve fiili müdahalede bulunduğu ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Yaşanan olaylara ilişkin kamera kayıtlarının ve tanık ifadelerinin bulunduğu; konu hakkında Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve CİMER’e resmî başvurular yapıldığı, ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunulduğu öğrenildi.

‘DENETLEME USULLERİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULSUN’ TALEBİ

Söz konusu başvuru ve şikâyetlere karşın okul polisinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okuldan alınmadığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da aynı okula yeniden görevlendirildiği bilgisi edinildi. Mamak Kaymakamlığı'nın da geçen eğitim-öğretim yılından itibaren yaşanan olaylardan ve süren soruşturmalardan bilgi sahibi olduğu belirtildi. Eğitimciler yaşanan sürecin okul polislerinin görevlendirilme ve denetlenme usullerine ilişkin bazı hususların açıklığa kavuşturulması ihtiyacını ortaya çıkarmadığını savunarak; okul polislerinin okullara hangi ölçütlere göre görevlendirildiği, okul polislerinin okul içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarının sınırlarının ne olduğu, okul yönetimi ve eğitim çalışanlarıyla ilişkilerinin hangi esaslara göre yürütülmesi gerektiği, görev alanının dışına çıkan veya okulun işleyişini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunulduğunda hangi idari işlemlerin uygulandığı, hakkında resmî başvuru, şikâyet ve soruşturma bulunan bir okul polisinin aynı okula yeniden görevlendirilmesinde hangi değerlendirme ve ölçütlerin esas alındığı, okul polisi olarak görevlendirilecek personele görev öncesinde okul ortamına ve eğitim kurumlarının işleyişine ilişkin özel bir eğitim verilip verilmediği konularında yetkili kurumların açıklama yapmasını talep etti.