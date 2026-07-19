Londra merkezli şirkete satılan Balıkesir’deki siyanürlü altın madeni genişleyecek: ‘Yabancı’ büyüyor

Balıkesir Bigadiç’te işletilen siyanürlü altın, bakır ve çinko madeni yurttaşın kaygılarına karşın büyümeye gidiyor. 2022’de faaliyete geçen Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik tarafından işletilen Gedik Projesi, bundan iki yıl sonra Londra merkezli ACG Acquisition (ACG Metals) şirketine satıldı.

Şirket bu büyümeyi yaparken maliyetin yüzde 20’sini öz kaynaklarından kullanacak ancak yüzde 80’ini ise krediden karşılayacak.

Gediktepe Projesi kapsamında bölgede açık ocak işletmesi, siyanür barındıran yığın liçi ve kırma eleme tesisi gibi alanlar bulunuyor. Şirket yeni projesi kapsamında bunların bazılarında büyümeye gidecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, proje sahasındaki ekonomik işletilebilir cevher rezervi miktarı 22.33 milyon ton olarak hesaplandı. Bu kapsamda madenin ömrünün uzatılabilmesi için açık ocak alanında alansal düzenleme yapıldı.

Daha önce 95.92 hektarlık alanda işletilen bölge 186.20 hektar yani 262 futbol sahası büyüklüğüne genişleyecek. Ayrıca maden atığı olarak çıkacak pasaların biriktirileceği alan da büyütülecek. Şirket 188.53 hektar daha ekleyerek burayı da 342 hektara çıkaracak.

EVLERE YAKIN

4 milyar 98 milyon 246 bin TL değerindeki projeyle birlikte patlatmalı işletme devam edecek. Cevher üretimi delme-patlatma, yükleme ve taşıma aşamalarıyla yürütülecek. Proje kapsamında bir atıma 999 delik açılacak. Her atımda 19 kilogram ANFO tipi patlayıcı ve 999 kilogram yemleyici olarak dinamit kullanılacak.

Proje alanına ise en yakın yerleşim yeri ve birimler 225 metre uzaklıkta yer alıyor. Bu da patlatma yapıldığında bölgede yaşayan yurttaşların evlerinden hissedebileceği anlamına geliyor. Proje alanı ise doğal bitki örtüsü ile birlikte bulunan tarım alanları, iğne yapraklı orman ve organik topraklardan oluşuyor. İlerleyen günlerde ÇED raporunun şekillenmesiyle birlikte projeye ilişkin ayrınyılar belli olacak.