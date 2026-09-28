Lösemili çocuklar 3 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret edecek

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelecek LÖSEV ailesi, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer öncülüğünde 3 Ekim Cumartesi saat 15:00'da Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e çıkacak. Buluşmanın ardından Dr. Üstün Ezer; lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri ve iyileşmiş LÖSEV Gençleri ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak. Ezer ayrıca Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.

“ATA’MIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ YİNELEYECEĞİZ”

LÖSEV, tarihi buluşma öncesinde tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu. Vakıf, lösemili çocukların tedavisinde başarı oranını yüzde 100’e çıkarmak için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgularken, Cumhuriyet’in 103. yılında Anıtkabir’de, Atatürk’ün huzurunda yeni bir söz vereceklerini açıkladı. LÖSEV, tüm Türkiye’yi lösemili çocukların yanında olmaya ve Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmaya davet etti.