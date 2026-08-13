LÖSEV’li çocukların ABD’deki eğitim ve tatil hayali vize engeline takıldı: Kanseri yendiler, vize engelini aşamadılar

Lösemi tedavisi çocuklar için yalnızca hastanede geçen günlerden ibaret değil. Yaklaşık üç yıl sürebilen tedavi boyunca çocuklar ağır kemoterapi süreçlerinden geçiyor; saçlarını kaybediyor, yaşıtlarının okulda, parkta ve sosyal hayatta yaşadığı pek çok şeyden uzak kalıyor. Buna karşın mücadeleden vazgeçmiyor, iyileşecekleri günün hayalini kuruyor. Tedavilerini başarıyla tamamlayan çocukların yeniden sosyal hayata katılması, eğitimlerine devam etmesi ve hastalık nedeniyle kaçırdıkları çocukluklarını yaşayabilmeleri, iyileşme yolculuğunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Bu amaçla LÖSEV, tedavisini tamamlamış 5 çocuğun LÖSEV USA iş birliğiyle Kaliforniya’da iki ay boyunca İngilizce dil eğitimi alacağı, unutamayacakları bir tatil yaşayacağı ve aynı zamanda vizyonlarını geliştirip gönüllüler ile tanışacakları özel bir program planladı. Çocukların ulaşım, konaklama ve diğer giderleri LÖSEV tarafından karşılanacak; İngilizce eğitimleri ise California Language Academy tarafından desteklenecekti. Ancak heyecanla beklenen yolculuğun önüne ABD vize süreci çıktı. Yapılan girişimlere karşın vize randevusu ve vize mülakat tarihi eğitim programından aylar sonrasına verildi. LÖSEV yaptığı açıklamada, “Biz lösemi canavarıyla savaştık ve kazandık diyen çocuklarımız, şimdi hastalığı geride bırakmanın ve yeniden hayata bağlanmanın heyecanını yaşıyor. Tam da böyle bir dönemde karşılarına bürokratik bir engelin çıkması, çocuklarımız ve ailelerimiz için büyük bir hayal kırıklığı oluyor” dedi.

‘UMARIZ BİZİ GÖRÜRLER’

LÖSEV, başta Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili diplomatik makamları olmak üzere sürece katkı sağlayabilecek tüm yetkilileri, çocukların durumunu insani ve hassas bir çerçevede değerlendirmeye davet etti. LÖSEV yaptığı açıklamada. “Çocuklarımız kanser gibi son derece zorlu bir hastalığın karşısında pes etmedi. Aylarca, yıllarca mücadele etti ve kazandı. Şimdi onların önünde aşılması gereken engelin vize prosedürü olması bizi derinden üzüyor. Bu çocuklar hastane odalarında kaybettikleri zamanı biraz olsun telafi etmeyi, dünyayı tanımayı, İngilizce öğrenmeyi ve yaşıtları gibi güzel anılar biriktirmeyi hak ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yetkililerden gelecek olumlu bir haberi heyecanla bekleyen çocuklar ise hislerini şöyle aktardı: “Biz lösemi canavarı ile savaştık ve kazandık. Şimdi dertlerimizi unutma ve hayata yeniden bağlanma şansını yakalamışken karşımıza formalite engeli çıkması ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin de duyarsız kalması büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur. Umarız bizi görürler, duyarlar ve yaşamamız için gelişimimizin önündeki engelleri kaldırırlar.”