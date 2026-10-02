LÖSEV’li gençler Atatürk’ün huzuruna çıkıyor: ‘Son nefesimize kadar Cumhuriyet”

Kanserle mücadele eden gençlerin destekçisi LÖSEV Ailesi, yarın Anıtkabir’de geleneksel buluşmasını yapacak. Yurdun dört bir yanından gençlerin katılımıyla yapılacak buluşma öncesi LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ve LÖSEV gönüllüleri Cumhuriyet’e konuştu. Tedavisi tamamlanan gençlerin ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ettiğini belirten Ezer, “Kanserle mücadele edip başarılı olan gençlerimiz, ilk olarak yedi düvelle mücadele edip başarılı olan Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret ediyor. Çünkü kendi mücadeleleri ile düşmanla yapılan mücadele arasında benzerlik kuruyorlar ve Atatürk’ün Türkiye’yi onlara emanet ettiğinin farkındalar” dedi.

‘CUMHURİYET BİZE EMANET’

Kendisine 16 yaşında teşhis konulduğunu ve tedavisinin geçen hafta tamamlandığını belirten 20 yaşındaki Filiz Çağlayan, “Hiç hasta olmayan aktif yaşayan biriydim. Üşüme hissiyle okula gidemediğim gün yapılan tahlillerimde kan değerim olması gerekenin 10 katı çıktı. İlk üç ay bana söylenmedi” dedi. Bu süreci ancak yaşayanların anlayacağını söyleyen Çağlayan, “Ablam vasıtasıyla LÖSEV ile bağlantımız kuruldu. Dört yılda üç kere hastalığım nüksetti. Şu an iyiyim ve LÖSEV gönüllüsü olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. LÖSEV’in hastalık sürecindeki desteği kadar Atatürk ilke ve devrimleri konusundaki hassasiyetinin de kendisi açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Çağlayan, “Atatürk ülkemizi bizlere emanet etti. Cumhuriyet hepimizin milli hafızası. Son nefesimize kadar cumhuriyeti savunacağız. Atamızın huzuruna da bu bilinçle çıkacağız” dedi.

“ATATÜRKÇÜ BİR AİLE”

Hastalığını 20 yaşında tersanede çalışırken yaşadığı halsizlikle fark ettiğini belirten 22 yaşındaki Umutcan Kapucu, “Grip olduğunu sanmıştım. Teşhis konulduktan hemen sonra LÖSEV bizle iletişime geçti, maddi manevi destekte bulundu. Beslenme gıdasından psikolojik desteğe kadar her şeyimizle ilgilenildi” ifadelerini kullandı. İyileştikten sonra LÖSEV’de görev alıp aynı şekilde başkalarına yardımcı olmak istediğini vurgulayan Kapucu, “Yalnız olmadığımızı ve moralimizi yüksek tutmanın önemini bilmeliyiz” dedi. LÖSEV’in Cumhuriyet ve Atatürk duyarlılığına dikkat çeken Kapucu, “lisedeyken teneffüslerde Cumhuriyet gazetesi okurduk. LÖSEV de Atatürkçü bir aile. Bizler de Cumhuriyetin bekçileriyiz” ifadelerini kullandı.

‘ARADIĞIMIZ UMUDU BULDUK’

Kızına 7 yaşında ileri derecede teşhis konduğunu söyleyen Tezcan Tavs, “Teşhis konduğunda hastalık dördüncü evredeydi. Agresif de bir türdü. İki yılımız hastane koridorlarında geçti. En çok ihtiyacımız olan umudu LÖSEV sayesinde bulduk” dedi. Bir anne için en zor şeyin evladını kaybetme korkusu ve evladının acı çekmesine tanık olmak olduğunu vurgulayan Tavs, “LÖSEV o iki yılda et yardımı dahi yaptı. ‘Benim çocuğum LÖSEV sayesinde et yedi’ diyen çocuklar vardı onkoloji servisinde. Eşit beslenme hakkını LÖSEV sağladı” tespitinde bulundu. LÖSEV’in eğitim desteğine de dikkat çeken Tavs, sözlerine şöyle devam etti:

‘EĞİTİM AÇIĞINI KAPATIYOR’

“Çocuklar tedavileri nedeniyle eğitimden geri kalıyorlar. Öte yandan zaten akran zorbalığının olduğu yerde öğretmenler bile çocukların özel durumunu fark edemeyebiliyor. Kanser tedavisi görmüş çocuklar daha hassas ve zorbalığa açık oluyorlar. Hem tedavi sırasındaki eğitim desteği hem de tam burslu LÖSEV Koleji sayesinde çocuklar, aynı durumu yaşamış arkadaşlarıyla eğitim açığını kapatıp hayata hazırlanabiliyorlar. Ben de şimdi bir anne olarak LÖSEV’e borcumu elimden gelen ne varsa yaparak ödemek istiyorum.”