LÖSEV’li gençlerden gazilere destek: Biz lösemiyle savaştık siz terörle mücadele ettiniz

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için 13 Temmuz'da Güvenpark'ta bir oturma eylemi başlattı. Eylem hâlâ sürüyor. Bu sürede şehit yakınları ve gazilere bir çok kesimden destek geldi.

Lösemili ve lösemiden iyileşen gençler de şehit yakınları ve gazilerin hak arayışlarında yanlarında oldu. LÖSEV gençliği, gazilere “Sizleri en iyi biz anlarız. Siz yıllarca terörle mücadele ettiniz, vatanın bölünmez bütünlüğü için yıllarca savaştınız, hayatınızı hiçe saydınız. Bizler de aynı şekilde lösemi canavarı ile yıllarca savaştık, çocukluğumuzu yaşayamadık. Yeniden hayata tutunabilmek ve sağlıklı günlere kavuşabilmek için var gücümüzle mücadele ettik. Kimi kardeşimiz kolunu, bacağını, kimi gözünü veya karaciğerini kaybetti. Ama yılmadık, bir gün bile teslim olmadık. Sonunda zafer bizim oldu, biz kazandık” diyerek desteklerini iletti.

‘TERÖR CANAVARINI YENEREK VATANIMIZI SATMADINIZ’

Lösemiyi yok ederek iyileştikleri için LÖSEV’in kurucusu Dr. Üstün Ezer’in kendilerini kahraman ilan ettiğini açıklayan gençler gazilere şunları söyledi: “Bizler de sizleri kahramanlarımız olarak ziyaret ediyoruz. Sizler de terör canavarını yenerek vatanımızı satmadınız. Bütün Türk milletinin kahramanısınız sizler. Ve siz en yüksek mertebelerde en güzel ve mutlu yaşamı hak ediyorsunuz. Sizlere destek olmak ve moral vermek üzere yanınızdayız. Unutmayınız ki bütün Türk milletinin kalbindesiniz. Sizi seviyor ve mücadelenizde başarılar diliyoruz.”