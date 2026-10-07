LÖSEV yönetim kurulu başkanı Dr. Üstün Ezer kanser vakalarındaki artışa dikkat çekti: ‘En acısı gıda terörü’

Kanserli çocukların mücadelesine destek veren LÖSEV’in yönetim kurulu başkanı Dr. Üstün Ezer, artan kanser vakalarına ilişkin konuştu.

İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ezer, Cumhuriyet’in sorularını da yanıtladı.

‘TEDBİR ALMADIK’

LÖSEV’in İstanbul Levent’te bulunan irtibat ofisinde konuşan ve artan kanser vakalarının doğal olmadığını belirten Ezer, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2002’de bu konuya ilişkin bir rapor yayımlandı.

Önsözünü de benim yazdığım Türkçe halini kitapçık haline getirdik. Raporda, Türkiye’yi de kapsayan bir alan için tedbir alınmazsa vakalarda yüzde 75-100 oranında artış riskine dikkat çekiliyordu. Bütün olay, kanserojenlerdir. Ancak buna karşın ülke olarak kanserojenlere karşı tedbir almadık” dedi.

‘SİYANÜR EN TEHLİKELİSİ’

Kanserin Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu ve kontrolsüz biçimde yayıldığını belirten Ezer, “Örneğin siyanür en toksik en kansorejen maddedir. Birçok maden sahasında maden aramak için kullanılarak bu siyanür suyumuza ve toprağımıza karıştı. Eskişehir’de, Erzincan’da, Kütahya’da yaşanananları gördük. Yine asbest de benzer bir tehlikedir” uyarısında bulundu.

‘HER ŞEY PLASTİK’

Kanserojenlere yönelik en acı şeyin de gıda terörü olduğunu belirten Ezer, “Gıda maddelerindeki kimyasallar da benzer derece tehlikeli, mikro plastikler de öyle ama bir mücadele yok. Bırakın mücadeleyi bilinçlendirme bile yok. Örneğin cam kullanımına teşvik yok. Her şey plastik. Doğal hiçbir şey yok. Tüm bunlar nedeniyle kanser çok fazla arttı. Ancak üç beş kişinin cebini düşünen anlayışta insan hayatının da çocuk hayatının da önemi yok” ifadelerini kullandı.