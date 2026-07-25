Lozan Heybeliada’da konuşuldu: ‘Dünyanın en büyük tarih nankörleri’

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki en önemli diplomatik kazanımı olan Lozan Antlaşması’nın 103. Yıldönümü kapsamında Heybeliada’da “Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması’nın 103. Yılı” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Dün, İnönü Evi Müzesinde İnönü Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Adalar Belediyesi tarafından ve Üsküdar ve Kadıköy belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte İnönü ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun eşi Safiye Mutlu ve eski Basın Konseyi Başkanı gazetemiz yazarı Oktay Ekşi hazır bulundu. Etkinliğe başta Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri olmak üzere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

‘LOZAN’I YAŞATALIM’

Özden Toker

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası Trio Grubu’nun müzik dinletisiyle başlayan program, açış konuşmalarıyla devam etti. Program sunuculuğunu ÇYDD Çağdaş Gençlik Merkez Birimi Üyesi Pelin Nur Karakaya yaparken açılış konuşmalarında ilk sözü alan İnönü Vakfı Başkanı ve İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, “Beraber olmaktan ve yakın tarihimizi, doğrusunu bilinçli olarak öğrenerek, okuyarak ve kendi doğrularınızı bularak Lozan’ı yaşatmanızı hepinizden rica ediyorum” dedi. Toker’in ardından söz alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Eğitimine destek verdiğimiz 72 bin üniversite mezunu gencimize Lozan’ı hep anlatmaya gayret ediyoruz. Her birimiz Lozan’a çok şey borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Ayşe Yüksel

‘EN BÜYÜK MİRAS’

Müzakere masasında verilen mücadelenin, tam bağımsızlık ilkesinden asla ödün verilmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirten ve Lozan’ın bizlere bıraktığı en büyük mirasın, tam bağımsız bir cumhuriyet olduğunu vurgulayan Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk, “Lozan, dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. O tapuya sahip çıkmak ise hepimizin ortak tarihi sorumluluğudur” anımsatmasında bulundu.

‘DİPLOMASI ZAFERİ’

Açılış konuşmalarının ardından mini bir konferans veren Emekli Tümgeneral ve Tarihçi Dr. Naim Babüroğlu, İsmet İnönü’nün “diplomat” kişiliğiyle Lozan’da büyük bir zafere imza attığını belirtti. Lozan Konferansı’nda yabancıların İnönü’den en çok duyduğu kavramların “Tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik” olduğunu belirten Babüroğlu, “Lozan ile ülkemizi geri aldık. Türkiye’nin yüzölçümünün 150 bin metrekareden 736 bin metrekareye çıktı” dedi. Lozan’ın yabancılar açısından ne büyük bir hezimet olduğuna ilişkin açıklamaları izleyicilere anımsatan Babüroğlu, İngilizlerin “tarihin en utanç verici anlaşması” dediği Lozan’ı sıradanlaştırmaya çalışanlara tepki gösterdi. Gerçeklikten kopuk altenatif bir tarih yazıcılığına girişildiğini söyleyen Babüroğlu, “Aldığımız nefesi bile borçlu olduğumuz Lozan’ı küçümsemeye çalışan bu kişiler, dünyanın en büyük tarih nankörleridir” ifadelerini kullandı.

Naim Babüroğlu

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT’TAN MESAJ: ‘PEMBE KÖŞK ZİYARETİNDEN BİR GÜN SONRA TUTUKLANDIM’

Pamuk tarafından okunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “18 Haziran’da Prof. Dr. Turgut Göksoy ile birlikte Ankara Pembe Köşk’te Sayın Özden Toker ve Gülsün Bilgehan’ın misafiri olma onurunu yaşadım. Yaklaşık 3 saat boyunca Sayın Özden Toker’den büyük komutan ve devlet adamı İsmet İnönü’yü, cumhuriyetin kuruluş yıllarını ve Pembe Köşk’te yaşanan unutulmaz anıları dinledik. Anlattıkları, sanki o günleri yeniden yaşıyormuşuz hissi uyandırdı. Ne var ki bu anlamlı buluşmanın ertesi sabahı 19 Haziran’da gözaltına alındım. Bugün Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Lozan kahramanı İsmet İnönü’yü ve mücadele arkadaşlarını sonsuz minnetle anıyorum. Bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştıran bu tarihi kazanım, milletimizin ortak hafızasında daima yaşayacaktır.”