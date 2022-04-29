Lübbey festivale hazırlanıyor

29 Nisan 2022 Cuma, 07:03

Taş, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleri ve otantik atmosferiyle tarihe meydan okuyan Lübbey köyünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi tarafından festival düzenlenecek.

1980’li yıllardan itibaren hızla göç veren ve nüfusu beş kişiye kadar inen Lübbey’de 8 Mayıs Pazar günü düzenlenmesi planlanan festival öncesi Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş incelemelerde bulundu.

Özgün mimarisi, doğayla iç içe oluşu ve sakinliğiyle son yıllarda öne çıkmaya başlayan Lübbey köyünde düzenlenecek festivalin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Başkan Mehmet Eriş, “8 Mayıs’ta Anneler Günü’nde Lübbey’de anlamlı bir buluşma yaşamak istiyoruz. Lübbey’in gerçek değerinin yerinde görülmesi ve tanıtımı hem de o günün anlamına uygun etkinliklerle kutlamayı hedefliyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte buna uygun bir program hazırlayacağız. Anneler evlerinde çocuklarıyla kahvaltılarını yaptıktan sonra öğleye doğru Lübbey’e gelecekler. Buradaki heyecana ortak olacaklar. Lübbey’e hayat katan esnaflarımızın misafirperverliğiyle de en iyi şekilde ağırlanacaklar. Herkesi Lübbey’e davet ediyoruz” diye konuştu.