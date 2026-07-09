Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam İstanbul’a geliyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile 10 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selam'ın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Selam'ın İstanbul'daki görüşmesinde Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin bir kez daha vurgulanması bekleniyor.