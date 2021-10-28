Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'da görev alma süresini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla bir yıl uzatan Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM Kararında "Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, 1071 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 sayılı TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl daha Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurul'un 26 Ekim 2021 tarihli 11'inci oturumunda kabul edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Alman banka devinden kritik ‘Türkiye’ öngörüsü
- Mart 2022 için korkutan dolar tahmini
- Saray'dan, bakanlara 'geçmiş olsun demeyin' talimatı
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Dolarda kritik gün yarın
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı