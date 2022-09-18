Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

18 Eylül 2022 Pazar, 09:17

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye otomobil getirterek sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye'ye getirttikleri otomobillerin şase numaralarını Türkiye'de bulunan ve kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş otomobillerin şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti.

Otomobillerin değişim yapıldığı adreslerin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler; Silivri, Çatalca ve Büyüçekmece bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; şase numarası değiştirilmiş 18 otomobil, şase numaratörü, 17 ruhsat, yabancı ülkelere ait 35 otomobil ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi. Aralarında suç örgütü lideri V.A.'nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

