Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Bursa’da meydana gelen kazada lüks otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi üzerinde; 6 Eylül Salı saat 05.00 sıralarında; Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyir eden Yunus Emre Çakmak’ın kullandığı Bulgaristan plakalı K 7494 BM otomobil çarpıştı.
100 METRE SAVRULDULAR
Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yaklaşık 100 metre savrulup yol kenarındaki 5 ağacı devirip durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak ile kamyonette bulunan Vedat, Berat ve Ömer Uğur kardeşler araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kamyonette sıkıştıkları yerden çıkartılan kardeşlerden Vedat Uğur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden otomobil sürücüsü cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaza sonucu İzmir Yolu Caddesi'nde araçtaki parçaların etrafa saçılmasından dolayı trafik tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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