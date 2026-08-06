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Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP’den istifa ettiğini duyurdu

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP’den istifa ettiğini duyurdu

6.08.2026 09:05:00
Güncellenme:
ANKA
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Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP’den istifa ettiğini duyurdu

CHP üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, istifa kararına gerekçe olarak “mutlak butlan süreciyle başlayan” gelişmeler ile Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamaları gösterdi.

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Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Gerenli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan süreciyle başlayan ve son olarak Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamalar ile devam eden bu gelişmeler; ilkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum. Lüleburgaz halkına ilk göreve geldiğimde söz verdiğim gibi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim."

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