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Lunaparkta iş kazası: Gondol görevlisi metrelerce yükseklikten düştü

Lunaparkta iş kazası: Gondol görevlisi metrelerce yükseklikten düştü

20.08.2026 00:09:00
Güncellenme:
İHA
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Lunaparkta iş kazası: Gondol görevlisi metrelerce yükseklikten düştü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde lunaparkta gondol görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Bacağında kırık tespit edilen işçi hastaneye kaldırıldı.
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde lunaparkta çalışan görevli, gondoldan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezinde kurulu bulunan lunapark alanında meydana geldi. Lunaparkta gondol görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Yapılan kontrollerde bacağında kırık tespit edilen işçi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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