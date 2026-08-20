Lunaparkta iş kazası: Gondol görevlisi metrelerce yükseklikten düştü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde lunaparkta çalışan görevli, gondoldan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezinde kurulu bulunan lunapark alanında meydana geldi. Lunaparkta gondol görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Yapılan kontrollerde bacağında kırık tespit edilen işçi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.