Maaşları enflasyon karşısında eriyen kamu çalışanları, kayıplarının giderilmesini istiyor: Emekçi ‘bütçe’ istiyor

Memur ile memur emeklisine bu yılın ikinci yarısında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı verilmişti. Yılın ikinci yarısında üç aylık kümülatif enflasyon ise yüzde 5.56’ya ulaştı. Zammın büyük bir bölümü enflasyon karşısında eridi. Bütün memur konfederasyonları ek zam taleplerini dile getiriyor. 17 Ekim’de Meclis’e sunulması beklenen 2027 Bütçesi’nin hazırlıklarının devam ettiğine işaret eden memur konfederasyonları taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

‘ÖNEMLİ BİR FIRSAT’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TBMM’nin yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte önümüzdeki dönemin en önemli gündemlerinden birisinin de bütçe olacağına işaret etti. Bütçenin yalnızca kamu gelirlerinin ve harcamaların sıralandığı teknik bir mali tablo olmadığına işaret eden Kahveci, bütçe sürecinin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin yıllardır yaşadığı gelir kayıplarının giderilmesi bakımından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SOFRAYI KÜÇÜLTMESİN, BÜYÜTSÜN

Kahveci, “Yeni bütçe, kamu çalışanlarının, emeklinin ve dar gelirlinin sofrasını küçülten değil büyüten, gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştiren değil azaltan, ekonomik büyümeyi toplumsal refaha dönüştüren bir anlayışla hazırlanmalıdır” dedi. Kahveci, geçmiş kayıpları telafi edecek ek zam yapılmasını, kalıcı bir refah payı uygulamasının hayata geçirilmesini, enflasyon farkının da 6 ayın sonunda değil oluştuğu ay itibariyle maaşlara yansıtılarak kayıpların birikmesinin önüne geçilmesini istedi.

‘EMEKÇİNİN HAKKINI İSTİYORUZ’

Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Şükrü Balun, bütçede emekçinin ve emeklinin hakkını istediklerini söyledi. Bütçe sürecinde de taleplerini dile getireceklerini belirten Balun, “Çünkü kamuoyunun da geçmiş dönemlerden bildiği üzere, çalışanın, halkın geçimini umursamayan bir bakış açısıyla bütçe yapılıyor ve biz ülke olarak çok uzun zamandır bunun sıkıntısını yaşıyoruz” dedi.

ACİLEN YÜZDE 50 EK ZAM!

Balun, kamu emekçileri ve emeklilerinin yaşadığı geçim krizini bütün boyutlarıyla Meclis’in gündemine taşıyacaklarını söyledi. Öncelikli taleplerinin maaşlara acilen yüzde 50 ek zam yapılması olduğunu dile getiren Balun, şöyle devam etti:

“Bu talebin karşılanması için yılbaşını bekleyecek durumda değiliz. Bütçe görüşmelerinde de bu artışın kaynağının ayrılmasını ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyeceğiz. Yılın ikinci yarısı için verilen yüzde 7’lik zammın yaklaşık yüzde 80’i daha üç ayda erimiştir. Üstelik bu tablo TÜİK’in rakamlarıyla ortaya çıkmaktadır. Kamu emekçisi aldığı maaşla kirasını ödemekte, mutfağını doldurmakta, çocuğunun okul masrafını karşılamakta zorlanmaktadır. Altı ay için verilen zam üç ayda büyük ölçüde etkisini yitiriyorsa, ekonomi yönetiminin çalışanlara ve emeklilere beklemelerini söyleme hakkı yoktur.”

VERGİDE ADALET

Balun, bütçeye yönelik taleplerinin sadece maaş artışıyla da sınırlı olmadığını, gelir vergisindeki adaletsizliğin giderilmesini de isteyeceklerini vurguladı. Ücretliler için gelir vergisi oranının yüzde 15’te sabitlenmesini isteyen Balun, “Çalışanların yıl içinde üst vergi dilimlerine girerek net gelirlerinin azalmasına son verilmelidir. Dolaylı vergilerin yükü de hafifletilmelidir” dedi.

Memur emeklilerinin yıllardır çözümsüz bırakılan kayıplarının da bütçe sürecinin öncelikli gündemlerinden birisi olması gerektiğini belirten Balun, seyyanen ödemenin taban aylığa eklenmesi, emekli aylıklarına yansıtılması ve diğer ek ödemelerin de emeklilik hesabına dâhil edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘6 AY BEKLEMEYİN’

Balun, enflasyon farkının ödenmesi için altı ayın tamamlanmasının beklenmemesi gerektiğine de dikkat çekti. “Birikimli enflasyonun toplu sözleşme zammını aştığı aydan itibaren fark, ücretlere yansıtılmalıdır” diyen Balun, kamu çalışanlarına kira desteği sağlanmasını; aile ve çocuk yardımlarının günün koşullarına uygun hâle getirilmesini istedi. Balun, yılda dört ikramiye talepleri olduğunu, üniversite mezunu bütün memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesini sağlayacak düzenleme yapılmasını talep etti.

Balun, iktidarın talepler karşısında sürekli “kaynak yok” demesini de kabul etmediklerini belirterek, “Bütçede emeğimizin karşılığını, milli gelirden adil payımızı ve insanca yaşama hakkımızı istiyoruz” dedi.