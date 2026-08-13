Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha: 'Müstehcenlik' suçlamasıyla inceleme başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Mabel Matiz" adıyla tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” isimli şarkısı ve video klibi hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şarkı sözleri ve klibin görsel içeriğinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Re'sen Soruşturma başlatılmıştır."

DAHA ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında daha önce de "Perperişan" isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla dava açılmıştı. Soruşturma ve yargılama sürecinin ardından mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında beraat kararı vermişti.