Macklemore’un 'Özgür Filistin' sözleri hedef oldu: Turneden çıkarılması için imza kampanyası

ABD'li rap sanatçısı "Macklemore"un, sahne aldığı konserlerde Filistin'e destek mesajı vermesinin ardından ön sanatçı olarak yer aldığı turnenin sonraki konserlerinden çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Variety dergisinin haberine göre, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesi kapsamında geçen hafta 2 kez sahneye çıkan "Macklemore", sahnede Filistin'e destek çağrılarında bulundu.

Macklemore, Filistin'e destek vermek amacıyla 2024'te çıkardığı "Hind's Hall" parçasını seslendirmeden önce yaptığı konuşmada, "Bu turneye çıkmak istememin en büyük sebeplerinden biri de işte böyle stadyumlarda ayağa kalkıp kalbimde önemli yer tutan iki kelimeyi zikretmek: Özgür Filistin." ifadesini kullandı.

Turneye ön sanatçı olarak katılan 43 yaşındaki şarkıcı ayrıca "'Özgür Filistin' diyorum. Bu sözlerin açık ve net bir şekilde yankılanmasını istiyorum ki Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar herkes, onları unutmadığımızı bilsin." dedi.

MACKLEMORE'UN PROGRAMDAN ÇIKARILMASI TALEBİ

Öte yandan, İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), turnenin geri kalanındaki konserlerde ön sanatçı olarak sahne alacak Macklemore'un programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Bunun bir "Ed Sheeran konseri olduğu, siyasi miting, protesto veya bir eylem olmadığı" dile getirilen kampanyada, "Mesele, Macklemore'un siyasi görüşlere sahip olma hakkının bulunup bulunmadığı değil. Asıl soru, bir ön sanatçının tek taraflı bir siyasi gündem gütmek için küresel çaptaki bir konser platformunu kullandığında sınırın nerede çizilmesi gerektiğidir." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ BİRÇOK KEZ YİNELEMİŞTİ

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda başlayan Macklemore, ilk defa 7 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren bir mesaj paylaşmıştı.

Özellikle "Thrift Shop" parçasıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini yinelemişti.

ABD'li rap sanatçısı, 20 Eylül 2024'te Gazze'ye destek için birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yu piyasaya sürmüş ve şarkıdan elde edilen gelirlerin tümünü Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlayacağını açıklamıştı.