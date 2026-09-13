Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maçta görevli jandarma ve özel güvenlikler hastanelik oldu

Maçta görevli jandarma ve özel güvenlikler hastanelik oldu

13.09.2026 09:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Maçta görevli jandarma ve özel güvenlikler hastanelik oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Alanyaspor- Göztepe maçında görev alan jandarma personeli ve özel güvenlik görevlisi yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Alanya Oba Stadı’nda oynanan Alanyaspor- Gözetepe maçında görev yapan jandarma personeli ve özel güvenlik görevlisi yaklaşık 50 kişi, dağıtılan kumanyadan yedikten sonra rahatsızlandı.

Hastanelere başvuran görevliler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından rahatsızlananların bir kısmı taburcu edilirken, bir kısmının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

"NUMUNE ALINDI, İNCELENECEK"

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, "Statta görevli güvenlik güçlerinin kumanya yemeğinden çoğu jandarma personeli zehirlendi ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

İlgili Konular: #Jandarma #Antalya #Maç #gıda zehirlenmesi

İlgili Haberler

41 kişi hastaneye başvurdu: Niğde'de 'gıda zehirlenmesi' şüphesine inceleme
41 kişi hastaneye başvurdu: Niğde'de 'gıda zehirlenmesi' şüphesine inceleme Niğde Valiliği, kentte faaliyet gösteren iki ayrı işletmede toplam 41 çalışanın, bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı belirtildi.
Karabük'te gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastanelik oldu
Karabük'te gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastanelik oldu Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Bursa’da düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 367’ye yükseldi!
Bursa’da düğün yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 367’ye yükseldi! Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 367’ye yükseldi. İl Sağlık Müdürlüğü, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.