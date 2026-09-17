‘Made in Türkiye’ yazıyordu: Savaş suçlusu Mladić’in görseli bulunan çorap için soruşturma

Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, üzerinde “Made in Türkiye” ibaresi ve Ratko Mladić’in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan’a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık Ticaret Denetmenleri, söz konusu ürünle bağlantılı olduğu belirlenen İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki firmada 16 Eylül 2026 tarihinde piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, kamuoyuna yansıyan Ratko Mladić görselli ürüne rastlanmadığı bildirildi.

Firma yetkilisinin, Sırbistan’da faaliyet gösteren “Blue Land” isimli şirketle geçmişte ticari ilişkilerinin bulunduğunu, ürün üzerindeki görselde yer alan Ratko Mladić’i tanımadığını ve söz konusu kişi hakkında bilgi edinmesinin ardından ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdığını beyan ettiği aktarıldı.

Denetim kapsamında firmaya ait farklı bir çoraptan numune alındı. Ürünün etiketinde mevzuat açısından eksiklikler tespit edilirken numune, gerekli testlerin yapılması amacıyla akredite laboratuvara gönderildi. Test sonuçlarının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık ayrıca, söz konusu ürün ve görseller nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bulunduğu gerekçesiyle firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın açıklaması şöyle oldu: “Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, üzerinde “Made in Türkiye” ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladić’in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan’a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir.

Söz konusu ürünle bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul/Bayrampaşa’da faaliyet gösteren firmaya, Bakanlığımız Ticaret Denetmenlerince 16 Eylül 2026 tarihinde piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimde, kamuoyuna yansıyan Ratko Mladić görselli ürüne rastlanılmamıştır. Firma yetkilisi, Sırbistan’da faaliyet gösteren “Blue Land” isimli firma ile geçmişte ticari ilişkilerinin bulunduğunu, ürün üzerindeki görselde yer alan Ratko Mladić’i tanımadığını ve söz konusu kişi hakkında bilgi edinmesinin ardından bu ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdığını beyan etmiştir.

Denetim kapsamında firmaya ait farklı bir çoraptan numune alınmış ve ürün etiketinde ilgili mevzuat hükümleri bakımından eksiklikler tespit edilmiştir. Numuneler, gerekli testlerin yapılması amacıyla akredite laboratuvara gönderilmiştir. Test sonuçlarının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemler tesis edilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu ürün ve görseller nedeniyle suçu ve suçluyu övme kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bakımından firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ticaret erbabı olmak; hele ki ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek ihracat yapmak, beraberinde özel bir özen ve sorumluluk taşımaktadır. İhracata konu edilen bir ürünün yalnızca üretimi ve sevkiyatı değil, üzerinde yer alan görsel, ifade, kişi ve diğer tüm unsurlarının da bilinmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir.

İhracatçılarımızın, ülkemizin adını ve “Made in Türkiye” markasını taşıyan ürünlerinin içeriği ve üzerindeki tüm unsurlar hakkında tam ve eksiksiz bilgi sahibi olması, uluslararası ticarette ülkemizin itibarının korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. “Tanımıyorum” veya “bilmiyordum” şeklindeki açıklamalar, ticari faaliyetlerin gerektirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğünün yerine getirilmesinin alternatifi değildir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin üretim ve ihracat itibarını ilgilendiren bu tür konularda Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerekli denetim ve işlemleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

MLADİĆ KİMDİR?

Ratko Mladić, 1992-1996 yılları arasında Bosnalı Sırp güçlerinin ana karargâh komutanlığını yaptı. Bosna Savaşı sırasında Saraybosna kuşatması ve 1995’teki Srebrenitsa soykırımı dahil çok sayıda suçtan yargılandı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), 2017’de Mladić’i soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş hukuku ihlallerinden suçlu bularak müebbet hapse mahkûm etti. Karar, 2021’de temyiz aşamasında da onandı.

Mladić, özellikle Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak erkeğin ve çocuğun öldürülmesiyle sonuçlanan soykırım nedeniyle uluslararası mahkemenin hükmünde sorumlu tutuldu.

Ratko Mladić, 27 Ağustos 2026'da Lahey'de hayatını kaybetti.