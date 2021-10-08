Maden ocağındaki göçük: 55 ve 51 yaşında iki işçi yaşamını yitirdi
Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte Fedai Büyüköztürk (51) ve Zekeriya Yıldız (55) isimli işçiler hayatlarını kaybetti. İki işçinin cenazeleri, memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Üzümcü köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çinko- demir maden ocağında, önceki gün saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi.
İşçiler Fedai Büyüköztürk, Zekeriya Yıldız ve Bünyamin Gökalp toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama- kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Göçükten çıkarılan işçilerden Büyüköztürk ve Yıldız hayatını kaybetti, Gökalp ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'nın Kozan ilçesine getirilip, Kozan Devlet Hastanesi morguna konulan cenazeler, bu sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Zekeriya Yıldız'ın cenazesi Kozan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Büyüköztürk'ün cenazesi de Bağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldükten sonra Ağlıboğaz Mahallesi mezarlığına defnedildi.
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