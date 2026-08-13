Madenciler Bakanlık önünde üçüncü kez gözaltına alındı: Fenalaşan işçiler var!

Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş madenlerinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen maaş ve tazminatları için mücadele ediyor.

Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, bir süredir holding önündeki eylemlerinin ardından haklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne geldi.

Dört gündür Bakanlık önünde bekleyen madenciler, eylemleri sırasında daha önce iki kez gözaltına alındı. Serbest bırakılmalarının ardından yeniden Bakanlık önüne gelen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

HOLDİNG PATRONU: “BUGÜN ÖDEYECEĞİZ” DEMİŞTİ

Madenciler, sabah saatlerinde Yıldızlar SSS Holding binasına giderek Holding Başkanı Sabahattin Yıldız ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldız, işçilerin tazminat ve maaş alacaklarının ödeneceğini söyledi.

Yıldız, “Biz bugün arkadaşların tazminatlarını ödeyeceğiz. Maaş alacaklarını da ödeyeceğiz. Mahkemeye vermişler onu da haftaya ödeyeceğiz. Elazığ’ı da ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ancak işçiler, daha önce de benzer ödeme sözleri verildiğini hatırlatarak sözlerin yerine getirilmesini ve paraların fiilen hesaplarına yatırılmasını istedi.

Holding yetkilileriyle yapılan görüşmede bazı işçilerin hesaplarına düşük miktarlarda ödeme yatırıldığı, diğer ödemeler için ise hesaplamaların sürdüğünün aktarıldığı belirtildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise Doruk Madencilik işçilerine henüz ödeme yapılmadığını açıkladı.

Bakanlığın görüşme taleplerine günlerdir yanıt vermediğini belirten Aksu, Bakanlık önünde yaptığı konuşmada tepki gösterdi.

Aksu, “Kimsiniz siz, kim getirmiş sizi buraya? Eğilecek miyiz, yalvaracak mıyız haklarımız için?” diye konuştu.

Aksu, işçilerin gözaltına alınması halinde de mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, “Bakanlık inisiyatif almalı. Burayı terk etmeyeceğiz” diye seslendi.

BİR MADENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Madencilerin saatlerce güneş altında sürdürdüğü bekleyiş sırasında bir işçi fenalaştı.

Tansiyon hastası olduğu belirtilen işçi, baygınlık geçirmesinin ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Enerji Bakanlığı önünde dört gündür hakları için direnen madenciler, bugün üçüncü kez gözaltına alındı. Gözaltı sırasında fenalaşan işçiler oldu.



Bağımsız Maden-İş çağrı yaptı: “Tekrar gözaltına alınırsak herkesi bulundukları illerde meydanlara çağırmıştık. Bu çağrı tüm… pic.twitter.com/KME9gZSROb — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 13, 2026

GECEYİ BAKANLIK ÖNÜNDE GEÇİRECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Madenciler, gözaltına alınmadan kısa süre önce yaptıkları açıklamada geceyi Bakanlık önünde geçireceklerini ve talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

İşçilerin ayrıca yarın düzenlenecek AKP mitingine katılacaklarını açıkladıkları belirtildi.

Ancak açıklamanın ardından polis ekipleri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ALMASI ENGELLENDİ

Madencilerin açıklamasının ardından gazeteciler ve medya mensupları kademeli olarak alandan uzaklaştırıldı.

Polis ekipleri otobüslerle bölgenin çevresini sararken, işçilerin üçüncü kez gözaltına alınması sırasında basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla polis kalkanlarının havaya kaldırıldığı görüldü.

Madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde üçüncü kez gözaltına alınırken, Bağımsız Maden-İş eyleme devam etme kararı aldı.

İşçilerin ödenmeyen maaş ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattığı mücadele sürüyor.