Madenciler, holdingin verdiği sözü tutmasını bekliyor: ‘Hesaplarımızda parayı görene kadar eyleme devam edeceğiz’

Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin alacaklarının ödenmesi için Ankara’da başlattıkları eylem sürüyor. Madenciler, Ankara’nın çeşitli yerlerinde sesini duyurmaya çalışıyor. Bir süre açlık grevine giren işçiler, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız’ın alacakların ödeneceğine yönelik sözünü almayı da başardı. Yıldız’ın sözüne karşılık madenciler, bekleyişine devam ediyor.

‘BU FİRMA BAKANLIKLARI AYAKLAR ALTINA ALDI’

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, direniş sürecine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Kocabıyık, “Bu firma, 2022’nin Aralık ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) burayı devraldı. Sorunlar o gün başladı. Ücretsiz izine çıkarmalar, maaş ödememeler... 19 sefer eylem yaptık. Yer altına kapandık, Ergün bey (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) geldi çözeceğiz dedi ama firma yine sözünde durmadı. Holding binasında davul çaldık, türlü türlü eylem yaptık ama umursamadılar. Nisan ayında eyleme çıkan arkadaşları da yarı yolda bıraktılar. 3 bakanımız garantör olmuştu ama bu firma o bakanları bile ayaklar altına aldı” dedi.

‘SONRAKİ DURAK TMSF’

Haziran ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla bir toplantı yapıldığını anımsatan Kocabıyık, “Toplantı sonrasında, 23 Temmuz’a kadar tüm işçilerin alacaklarını alacağı söylenmişti. Bugüne kadar ödenen çok cüzi bir rakam. Patron, ‘önümüzdeki hafta kimsenin alacağı kalmayacak’ dedi. Ama ben güvenmiyorum. Hesaplarımızda parayı görene kadar eyleme devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Bizim başımıza bu belayı TMSF sardı” diyen Kocabıyık, “Bizim başımıza bu belayı TMSF sardı. Topu üzerinden attığını zannetti. 65 kişi TMSF bünyesinde emekli oldu. Bunların 30’u ödendi, 35’i ödenmedi. Burada işim bittikten sonra TMSF’de İstanbul’da eylem yapacağım” diye konuştu. Devletin şirkete el koyması, kayyum ataması ya da maden sahalarının asıl sorumlusu olan KİAŞ’ın (Kömür İşletmeleri A.Ş.) devreye girerek işçilerin parasını ödemesi gerektiğini belirten Kocabıyık, verilen sözlerin tutulmaması halinde çok şiddetli bir eylem yapacaklarını dile getirdi.