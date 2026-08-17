Madencilerin Bakanlık önündeki eylemine müdahale: Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin haklarını alma talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylem 8’inci gününde devam ediyor.

Madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşme talebinde bulunurken, sendikanın ve işçilerin görüşme taleplerine yanıt verilmemesi üzerine Bakanlık önünde eylem yaptı.

İşçiler, önceki saatlerde baretlerini Bakanlığın kapısına vurarak tepkilerini gösterdi. Eylem sırasında Bakanlık kapısındaki tekerlerden biri kırıldı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, olay nedeniyle kendilerinden şikayetçi olunduğunu söyledi. Sendika, oluşan zararın giderilmesi için kaynakçı çağırdı ancak kaynakçının çalışma yapmasına Bakanlık güvenlik görevlilerinin izin vermediğini açıkladı.

Gözaltına alınıyoruz!



Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltında alındı. Enerji Bakanlığını sözünü tutmaya davet ediyoruz, biz tutacağız. Gözaltından çıktığımızda geri geleceğiz.



Ya bizi tutuklayın yada öldürün, vazgeçmeyeceğiz!#MadenciMutlakaKazanacak pic.twitter.com/ddtwAHE6Jq — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) August 17, 2026

Yeraltından gelenleri gözaltıyla korkutamazsınız!



Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı. Yeraltından geldik, yeryüzüyle hesaplaşacağız. Bizi bin kere gözaltına alsanız, bin kere geri geleceğiz.



Korkmuyoruz. Biz kazanacağız.#MadenciMutlakaKazanacak pic.twitter.com/BS1cxQ5OlM — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) August 17, 2026

“BUNDAN SONRA 24 SAAT BURADAYIZ”

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, eylemin 8 gündür her gün saat 17.00'de sonlandırıldığını ancak bundan sonra Bakanlık önünde 24 saat kalacaklarını duyurdu.

Çakır, “Bundan sonra biz işçiler ve sendika olarak 24 saat buradayız. İşçi kardeşlerimiz buradadır. Gelip burada ziyaret edebilirsiniz” dedi.

Çakır ayrıca sendikalara, siyasi partilere ve yurttaşlara madencilere destek verme çağrısı yaptı.

“İŞÇİ HAKKINI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEK”

Madencilerin haklarını almadan eylemi sonlandırmayacağını belirten Çakır, işçilerin günlerdir Bakanlık önünde beklediğine dikkat çekti.

Çakır, “Bu işçiler kaybederse Türkiye’deki işçi sınıfı kaybedecek, emekçiler kaybedecek, çiftçiler kaybedecek” diyerek destek çağrısını yineledi.

ÇAKIR VE AKSU GÖZALTINA ALINDI

Bakanlık önündeki eylemin devam etmesinin ardından polis ekipleri müdahalede bulundu.

Polisin uyarısının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.