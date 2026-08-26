Madencilerin eylemi sürerken Bağımsız Maden-İş yöneticilerine tutuklama talebi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Çakır, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınırken, Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun ise Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan madencilerle birlikte gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakılmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”suçlamasıyla yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

MADENCİLER 17 GÜNDÜR EYLEMDE

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan yüzlerce madenci, ödenmeyen alacakları için Ankara’da 17 gündür eylem yapıyor.