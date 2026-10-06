Madencilik faliyetinde kullanılan haritaların güncelliğini yitirdiği bazı paftalarda 40 yıldır harita çalışması yapılmadığı ortaya çıktı: Madeni ara ki bulasın!

Sayıştay’ın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Denetim Raporu’nda, MTA tarafından üretilen, özel sektör tarafından üretilmesi de olanaklı olmayan jeoloji haritalarının güncellenmesi ve zenginleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Rapora göre, MTA tarafından Türkiye’nin jeolojik yapısının ortaya konulması ve jeolojik sorunların çözümüne yönelik olarak jeoloji haritaları hazırlanarak, özel sektör madenciliğinin ve diğer ilgililerin hizmetine sunuluyor. 1960 yılında 1/25.000 ölçekli harita yapım çalışmalarına başlanıldı. Her biri yaklaşık 150 km alan içeren 5 bin 547 adet harita ülke kara sınırlarını oluşturan yaklaşık 783 bin km2’lik alanın tamamını kapsayacak şekilde 2002 yılında tamamlandı.

40 YILDIR ÇALIŞMA YOK

Ancak Sayıştay’ın denetimlerinde, 2022 yılı öncesinde yapılan haritaların birçoğunda güncelleme ihtiyacı olduğu, bazı paftalarda 40 yıldır harita çalışması yapılmadığı, birçok haritanın ise mevcut durumda maden sektörü ve diğer ilgililerin ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı tespit edildi. Raporda, “MTA maden arama ve araştırma projelerinde sınırlı kaynaklarla belirli madenlere odaklanmaktadır. Ancak jeoloji haritaları üretilip özel sektörün kullanımına sunulduğunda madencilik sektöründe faaliyet gösteren 6 binin üzerinde özel sektör kişisine maden arama fırsatı sunmuş olmaktadır. Dolayısıyla jeoloji haritalarının sayısı, niteliği, zenginliği arttıkça ülke madenciliğinin gelişmesine çok daha fazla katkı sağlamış olacaktır” denildi.

MTA’nın son 4 yıllık harcamaları incelendiğinde; jeoloji araştırma projelerine yapılan harcamanın, maden arama ve araştırma harcamalarının yüzde 3.16’sı seviyesinde kaldığına dikkat çekildi. Tam kamusal hizmet niteliğinde olan ve özel sektör tarafından ikame edilemeyen jeoloji haritalarının niteliklerinin artırılıp zenginleştirilmesi için jeoloji araştırma projelerinin artırılmasının ülke madenciliğinin gelişimine katkı sağlayacağına işaret edildi.