Mahalle içindeki ÇED raporuna karşı dava

Tarsus’a bağlı Günyurdu Mahallesinde, Kıvanç Maden Endüstriyel A.Ş., Tuz Madeni Tesisi kurmak için mahallelilerden habersiz şekilde ÇED raporu çıkarttı.

Köylüler, çıkartılan ÇED raporun iptali için dava açacaklarını söyledi.

MA’ya konuşan Günyurdu Mahalle Muhtarı Sinan Şeyhanlıgil, mahallelerinin Tarsus’un en eski mahallelerinden biri olup 300-400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Mahalle olarak 2400 ile 2500 arasında bir nüfusa sahip olduğunu belirten Şeyhanlıgil, “20 bin dönümlük bir araziye sahip. Bir şirket geliyor ve halkın haberi olmadan kendisine burada tuz madeni çıkartmak için olumlu ÇED raporu çıkartıyor ve kendisine ruhsat çıkartıyor. Bu yapılanlar malını ve toprağını gasp etmektir” dedi.

Kaymakamlık bir resmi evrak imzalamak için kendisini 11 Temmuz’da haber verilmesi üzerine ÇED raporundan haberdar olduklarını söyleyen Şeyhanlıgil, “ÇED raporu askıya asılmasını orada görmemle haberim oldu” diye konuştu.

"BU PROJENİN BİZE BİR KATKISI YOK"

Köyün temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğunu dile getiren Şeyhanlıgil, “Yapılacak madenler birlikte tarım ve hayvancılığı da engelliyor. Mahalleli olarak bu projeye karşıyız. Bu projenin bize bir katkısı yok. 120 kuyu planlanıyor ve bu kuyular köye zarar verecek köyün suyunu yok edecek. Ekili alanlar ekilmeyecek. Buralar tamamen çoraklaşacak. Bunun ruhsat ve ÇED raporun iptali için gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.