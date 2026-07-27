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'Mahallede istemiyoruz' diyerek darbettiler: Otizmli Elmas Yağmur, yoğun bakıma alındı

'Mahallede istemiyoruz' diyerek darbettiler: Otizmli Elmas Yağmur, yoğun bakıma alındı

27.07.2026 17:05:00
Güncellenme:
ANKA
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'Mahallede istemiyoruz' diyerek darbettiler: Otizmli Elmas Yağmur, yoğun bakıma alındı

Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur Özcan'ın mahallelerinde istenmediğini ve bu yüzden komşuları tarafından darbedildiğini söyledi. Aldığı darbeler nedeniyle kızının yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Özcan, karşı taraftan şikayetçi oldu.

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Aksaray'da yaşayan Emine Özcan'ın iddiasına göre, otizmli kızı Elmas Yağmur'un mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darbedildi. 

Özcan, “Çocuğuma 'engelli, deli, divane, hasta' diyerek bu mahallede istemediklerini söylediler. Ben de çocuğumun kimseye zarar vermediğini söyledim. Darbedilince polisi arayarak şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

"CEZASIZ KALMASINLAR"

Şikâyet ettiği kişilerce ifadesini geri çekmesi için tehdit edildiğini savunan Özcan, “Ben de ne olursa olsun geri çekmeyeceğimi söyledim. Çocuğumun her zaman arkasındayım” dedi.

Komşuları tarafından hakarete maruz kaldığını da söyleyen Özcan, olayın ertesi günü bu kez evlerinin avlusunda hem kendisinin hem de kızının darbedildiğini öne sürdü. 

Kızının aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten anne Özcan, kızının gözünde, başında ve boynunda ciddi yaralanmalar tespit edildiğini aktardı.  

Özcan, “Ben sadece adalete güveniyorum. Cezasız kalmalarını istemiyorum” diye konuştu.  

"ŞİKAYETİ GERİ ALMAYACAĞIZ"

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz ise olayın ilk anından itibaren aileyle birlikte olduklarını belirterek, “Çocuğumuzun gözlerinde hasar oluştu. Vücudunun birçok yerinde morluklar vardı. Anne de darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi gördü. Şikâyeti geri almayacağız. Alınsa bile Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları bu olayın peşini bırakmayacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #aksaray #Otizm

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