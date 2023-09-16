Mahalleliden 'Yolumuz yapılsın' eylemi

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:24

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:24

Gölköy ilçe merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kozören Mahallesi'nde yaşayanlar, taş ocaklarına malzeme götüren ağır tonajlı kamyonların kullanması nedeniyle yollarının bozulmasına tepki gösterdi. Toplanan mahalleli, önce araçlarıyla ilçe merkezinde konvoy yaptı, ardından pankartlar ve sloganlarla yürüdü. İlçe meydanına kadar yürüyen mahalleliye, çevredekiler de alkışlarla destek verdi. Daha sonra açıklama yapan grup, yolun bir an önce asfaltlanmasını istedi.

Ordu Gölköy Kozören Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Şenol Akkök, mahalleli adına yaptığı açıklamada, belediyelerle yaptıkları görüşmelerde, yollarının 2022'de yapılacağının sözünün verildiğini ancak yerine getirilmediğini söyledi. Mahalleye giden yoldaki taş ocağı ve tomruk yüklü kamyonlara dikkat çeken Akkök, "Köyümüzün yolu üzerinde Gölköy Belediyesi'ne ait taş ocağı, beton ve asfalt tesisi bulunmaktadır. Buradan çıkan malzemeler Gölköy'ün diğer köylerine hizmet olarak verilmekte fakat köyümüzde olan taş ocağından biz hizmet alamamaktayız. Bunun yanı sıra zaten bozuk olan köy yollarımızdan Orman İşletme Müdürlüğü'nün büyük tomruk yüklü kamyonları geçerek, yolların daha da bozulmasına, hatta birçok noktada köyümüzün su borularının kırılmasına sebebiyet vermiştir” dedi.

Mahalleli Sevim Mert, yollarının bozuk olması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Köyümüzün hizmet alabilmesi için buradayız. Bu konuda çok mağduruz. İnşallah bir an önce bu yollarımız yapılır" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN İSTİYORUZ'

Enver Akkoyun da "Tek amacımız yollarımızın yapılması. Bunu kendimiz için de istemiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için istiyoruz. Daha iyi bir köyümüz olsun, daha iyi bir yaşam şartı olsun" diye konuştu.

Mahalleli açıklama yapmalarının ardından olaysız şekilde dağıldı.