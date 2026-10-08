Mahinur Özdemir Göktaş'ın hayatı araştırılıyor. Fon krizine ilişkin tartışmalar sürerken, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, iki bakan ve bir bakan yakınına ilişkin dikkat çeken iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Hedef Portföy'deki 170 milyon liralık işlemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ise babası Hasan Özdemir adına gerçekleştirildiğini öne sürdüğü 830 milyon liralık işlemi sordu. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım 1982’de Brüksel’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamladı.

2006 yılında Brüksel Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi ve 2 dönem boyunca Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisine seçildi. Böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu. 29 Mayıs 2015 tarihinde Ermeni olaylarını soykırım olarak tanımlamayı reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edildi ve siyasete Mayıs 2019 tarihine değin bağımsız milletvekili olarak devam etti.

12 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Böylelikle Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023 tarihinde açıkladığı kabine listesinde yer alarak T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

Ana dilleri Türkçe ve Fransızcanın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bulunduğu görevler şu şekilde:

2006-2007 Centre pour la Citoyenneté et la Participation (Vatandaşlık Katılım Merkezi)

2007-2009 CDH Parti Genel Başkanı Joelle Milquet’in Danışmanı

2008-2009 CDH Parti Genel Başkanı Joelle Milquet’in Özel Kalem Müdürü

2009-2019 Hristiyan demokrat çizgisindeki CDH’den Brüksel Parlamentosu Milletvekili (Parlamentodaki görevleri: Frankofon Parlamentosu üyesi, Brüksel Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanvekili)

2012-2015 Brüksel Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketinde Elektrik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı

2012-2018 Vivaqua Brüksel Sular İdaresi Genel Kurul Üyesi

2012-2018 Evere- Schaerbeek- Saint-Josse Bölgesi Polis Konseyi Üyesi

2019-2023 Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi

2023 67. Dönem Hükümeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ EVLİ Mİ?

Bir dönem Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü yapan Rahmi Göktaş ile evli olup, iki çocuk annesidir.