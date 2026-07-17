Mahir Polat duyurdu: Tevfik Fikret'in tarihi evi Aşiyan restore ediliyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, şair Tevfik Fikret’in bizzat planlarını çizerek inşa ettirdiği Aşiyan’ın restore edileceğini duyurdu.

Aşiyan’ın sıradan bir yapı olmadığını, Türk aydınlanmasının doğduğu yuva niteliği taşıdığını vurgulayan Polat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşiyan... Sadece bir ev değil. Dönemin boğucu politik ikliminden ve istibdattan bunalan Tevfik Fikret, planlarını bizzat kendi çizdiği bu evi bir kaçış, bir kurtuluş alanı olarak inşa etti. Ancak bu eşsiz yapı, zamanla sadece bir şairin sığınağı olmaktan çıktı; 'Fikri hür, irfanı hür' bir neslin, yani Türk aydınlanmasının doğduğu yuva haline geldi. İBB Miras olarak, her bir detayında Fikret’in ruhunu ve özgür düşüncesini barındıran bu tarihi yapıyı restore ediyoruz. Sadece taşını toprağını değil; Cumhuriyet’e ilham veren o aydınlık ruhu geleceğe taşıyoruz."