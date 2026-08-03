Mahkeme 25 Kasım’da Beyoğlu’ndaki kadın yürüyüşü yasağını hukuka aykırı buldu

İstanbul Valiliği, 25 Kasım 2024’te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu’nda yapılması planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve bildiri dağıtımı gibi tüm etkinlikleri iki gün süreyle yasakladı. Kararda gerekçe olarak kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gösterildi.

‘SOMUT GEREKÇE ORTAYA KONULMADI’

Yasaklama kararına karşı İstanbul Barosu dava açtı. Davaya bakan İstanbul 12. İdare Mahkemesi, idarenin yasağı haklı gösterecek somut bilgi ve belge sunamadığını belirtti. Mahkeme, kamu güvenliğini tehdit eden açık ve yakın bir tehlikenin ortaya konulamadığını, Beyoğlu’nun önceden belirlenen gösteri alanları arasında yer almamasının da tek başına yasaklama gerekçesi olamayacağını vurgulayarak yasağı iptal etti.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İstanbul Valiliği ile Beyoğlu Kaymakamlığı bu karara itiraz etti. Başvuruda, sosyal medya paylaşımları nedeniyle etkinliklerin toplumda infial yaratabileceği, iç barışı tehdit edebileceği ve etkinlik yapılmak istenen alanın gösteri güzergahı olmadığı öne sürüldü. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi ise ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu. Daire, itiraz dilekçesinde ileri sürülen gerekçelerin kararı değiştirecek nitelikte olmadığına hükmederek başvuruyu oybirliğiyle reddetti. Böylece Beyoğlu’ndaki 25 Kasım kadın etkinlikleri yasağının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar kesinleşti.