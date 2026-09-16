Mahkeme ceza verdi, istinaf onadı: Yargıtay başsavcılığı mütalaasında 'hakaret değil' dedi

6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Arda Karademir’in dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin “hakaret” saydığı, istinafın da kararı hukuka uygun bulduğu sözler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “siyasi ağır eleştiri” değerlendirmesi yaparak beraat gerektiği yönünde mütalaa verdi.

22 yaşındaki Arda Karademir hakkında, 6 Şubat depremlerinden iki gün sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Karademir’in paylaşımında kullandığı “tiran” ifadesi suçlamaya konu edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, paylaşımda geçen “tiran” sözcüğünün eleştiri sınırlarını aşarak hakaret boyutuna ulaştığına hükmetti. Mahkeme, Karademir’e 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Karademir’in avukatı Mustafa Atahan Öztürk kararı istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin değerlendirmesini hukuka uygun buldu. Daire, eylemin doğru nitelendirildiğini ve suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunu esastan reddetti.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI: “BERAAT ETMELİ”

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel mahkeme ve istinaftan farklı bir değerlendirmeye vardı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne gönderilen mütalaada, Karademir’in sözlerinin Erdoğan’ın “onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta” olmadığı ve “siyasi ağır eleştiri niteliğinde” kaldığı belirtildi.

Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten Başsavcılık, Karademir hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken istinaf başvurusunun reddedilmesini hukuka aykırı buldu ve kararın bozulmasını istedi.

Dosyada son kararı Yargıtay 4. Ceza Dairesi verecek.