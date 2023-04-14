Mahkeme dosyasında ortaya çıktı... Türkiye'nin gündemini sarsan 'Hilal Kaplan Sarı' paylaşımları!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:23

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:47

Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan'ın sekiz ay önce boşandığı eski eşi Süheyb Öğüt'le birlikte müşteki olarak katıldığı bir davada soyadının 'Sarı' olarak yazılması 'bilinmeyen' bir gerçeği ortaya çıkardı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Kaplan’ın Milat yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendiği öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştiren Hilal Kaplan'ın evliliği mahkeme dosyasındaki soyadı değişikliğinden ortaya çıktı. Tevfik Emre Sarı'nın FETÖ dosyalarında adının geçtiği, bu yüzden hem sosyal medya hesapların da hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini kullandığı ileri sürüldü.

SARI'NIN ESKİ EŞİNDEN BOMBA İDDİALAR

Tevfik Emre Sarı’nın 2022 Eylül ayında boşandığı eski eşi Asuman Karaca, Emre Sarı ve Hilal Kaplan Sarı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaca, yaptığı paylaşımlarda evliliği devam ederken, Sarı’nın Hilal Kaplan ile sürekli olarak konuştuğunu, kendisinin Sarı’yı uyardığını buna rağmen eşinin kendisine Hilal Kaplan’ı “Abla” olarak gördüğünü söylediğini ileri sürdü. Karaca, "Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?" dedi.

Karaca, "Ahlaksızlığın namussuzluğun dibidir AK Parti hepsini ortaya çıkaracağım" ifadelerini kullandığı tweeti'ni ise daha sonra sildi.

'MAHKEMEYİ ÖNE ÇEKTİLER, MEĞER KAPLAN SEVDASI İMİŞ'

2015'te Tevfik Emre Sarı ile tanıştığını ve sonunda aldatıldığını söyleyen Asuman Karaca süreci şöyle anlattı:

"Yıllarımı verdim ona bir de evlat. Sonunda aldatıldım. İşler büyümesin diye çocuğumuz var diye anlaşmalı boşandık. Mücahit Birinci de sözleşmemizi hazırladı. Mahkemeyi araya adam sokup öne çektiler. Ben de bu ne acele diye düşünüyordum. Hilal Kaplan sevdası imiş demek. Ben de beni aldattığı görüntülü konuştuğu Antalyalı Beyza zannetmiştim. Yanılmışım, ses kayıtları elimde. Hepsinin üstünü kapattım evladım için ama değmezmiş. Evli iken defalarca Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü. Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi. Villasına gidip geliyordu demek ki altyapı hazırlığı yapılmış. Hilal Kaplan boşandığında bizim de aramız bozulmaya başlamıştı. Hilal abla diyordu koskocaman kadın diyordu, ben de inanıyordum. Kadınlar ne hissederse haklı demek ki."

'SİZ NASIL BİR TEŞKİLATSINIZ?'

Söz konusu gelişmelerin ardından Asuman Karaca, kendisine sosyal medya üzerinden mesaj gönderen Hilal Kaplan’ın iletisini paylaşarak "Elinizden geleni ardınıza koymayınız Hilal Hanım yani Hilal Abla. Ben abla diye bilirken ne dümenler dönmüş. İşiniz gücünüz hukuki tehditler. Avukat da Mücahit Birinci olur" ve "Şaka mı yapıyorsunuz? 6 ayda aşk mı doğdu aranızda? Kiminle evlendiğini biliyor muşunu? Siz nasıl bir teşkilatsınız" dedi.

Hilal Kaplan’ın Karaca’ya gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"İki çocuk annesi Müslüman bir kadına iftira atıyorsunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok. Ne yaşadınız bilmiyorum ama hukuken de hakkımı arayacağım. Sizi Allah’a havale ediyorum. Çok yazık…"

HİLAL KAPLAN SARI'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyadada çokça konuşulan konun ardından suskunluğunu bozan Hilal Kaplan Sarı, açıklamasında kocasının gerçek adı olan Tevfek Emre Sarı yerine müstear ismi Emre Efser’i kullanarak "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim @EmreEfser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

'BOŞANMALAR ARTIYOR' DEMİŞTİ

Kaplan 3 Mayıs 2020'de "Aile için tehlike çanları çalıyor" başlıklı yazısında boşanmaya karşı uyarılarda bulunmuştu:

‘’Bireyin ailenin, kariyerin ebeveynliğin önüne geçtiği, kulağa hoş gelen özgürlük sloganlarıyla sorumlulukların unutturulduğu, toplum yapımızı hızla dönüştüren bir süreçten geçiyoruz. Boşanma oranlarının da giderek arttığı ülkemizde aileyi kurtarmak için acilen harekete geçmek gerekiyor" demişti.

SEDAT PEKER DE KATILDI

Yapılan paylaşım ve yorumlarla konu bir anda ülke gündemine yerleşirken organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter hesabında da hareketlilik gözlendi. Peker, bir Twitter hesabının olayla ilgili yaptığı paylaşımı yeniden paylaştı. Peker'in paylaşımı bir süre sonra geri çektiği görüldü.