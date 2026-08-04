Mahkeme görevlendirmeyi iptal etti, müfettiş 'mobbing' dedi: Akademisyenin sözleşmesi yenilenmedi

İstanbul Gedik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan U.E.Y'nin akademik birimden idari göreve gönderilmesiyle başlayan süreç, mahkeme kararları, iş müfettişi tespitleri, resmi yazışmalar ve diğer belgelerle dikkat çekici bir boyut kazandı.

Buna göre kurum tarafından yapılan idari görevlendirme işlemi yargı tarafından hukuka aykırı bulundu, işyerinde ise "mobbing uygulandığı kanaatine varıldığı" resmi evraklara yansıdı. Sürecin sonunda ise U.E.Y'nin iş sözleşmesi yenilenmeyerek işine son verildi.

MAHKEME 'HUKUKA AYKIRI' DEDİ

Mahkeme kararına göre, akademik birimden idari birime (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) yapılan görevlendirme işlemi idare mahkemesince hukuka aykırı bulunarak iptal edildi; bu karar bölge idare mahkemesince de onandı.

Öte yandan, 29 Ağustos 2025 tarihli İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yazısında, işyerinde yapılan teftiş sonucunda U.E.Y’ye “mobbing uygulandığı kanaatine varıldığı” resmen bildirildi.

GÖREVE İADE SONRASI YAŞANANLAR VE İDDİALAR

Mahkeme kararının ardından bölümüne dönen U.E.Y.; yaz okulu programına, tasarım stüdyosu derslerine ve akademik kurul süreçlerine dahil edilmediğini ileri sürdü. Yönetimle görüşmelerde baskı gördüğünü savunan U.E.Y., konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ANAYASAL HAK OLAN DİLEKÇE HAKKI FESİH NEDENİ SAYILDI

Sürecinde devamında ise üniversite akademisyenle sözleşme yenilemedi.

Fesih bildiriminde, U.E.Y’nin akademik görevleri yerine getirmediği ve kurumla ilgili çok sayıda şikayette bulunduğu dile getirilerek iş sözleşmesinin 30 Haziran 2026 itibarıyla sona erdirildiği bildirildi.