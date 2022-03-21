Mahkeme heyeti tarlada keşif yaparken üstlerine kurşun yağdırdılar
Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirlenen akrabalar arasında mahkeme keşif yaptığı sırada silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Ceylan (49) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yaparken çıkan tartışmada Metin B.(43) halasının oğlu Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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