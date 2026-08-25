Mahkemeden dikkat çeken boşanma kararı: Eski eşle görüşmeye tazminat cezası

İstanbul’da 2019 yılında evlenen T.S. (34) ile G.S. (39), 2023 yılında “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle karşılıklı çekişmeli boşanma davası açtı.

Satış temsilcisi T.S., evlilik hayatında psikolojik yıkım yaşadığını öne sürerek 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat ve 5 bin 500 TL nafaka talep etti.

Mağaza müdürü G.S. ise eşinin evlilik devam ederken cezaevindeki eski eşiyle görüntülü görüştüğünü ve mektuplaştığını ileri sürdü. G.S., 200 bin TL maddi ve 200 bin TL manevi tazminat istedi.

MAHKEME KADINI TAM KUSURLU BULDU

Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi’nde geçen ay görülen davada, T.S.’nin eski eşiyle görüştüğü ve mektuplaştığı tespit edildi.

Mahkeme, T.S.’yi evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurlu buldu.

“KONUŞMALARINI SAMİMİ BULUYORDUM”

Davada tanık olarak dinlenen P.Y., T.S.’nin eski eşiyle görüntülü konuşmalarına şahit olduğunu belirtti.

P.Y., T.S.’yi bu görüşmeler nedeniyle uyardığını belirterek, “Bana kızının babası olduğunu, onun için görüştüklerini söylüyordu ancak kızı adına pek bir görüşme gerçekleştirmiyorlardı” dedi.

NAFAKA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, T.S.’nin tedbir nafakasını kaldırırken nafaka talebini de reddetti.

G.S. lehine ise 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi olmak üzere toplam 200 bin TL tazminata hükmedildi.

“ESKİ EŞİNE YAZDIĞI DEFTERLERİ BULMUŞ”

G.S.’nin avukatı Özge İrem Aksu, müvekkilinin evde T.S.’nin eski eşine yazdığı defterleri bulduğunu söyledi.

Aksu, mahkemenin verdiği kararı değerlendirirken, müvekkilinin süreçte psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini belirtti.