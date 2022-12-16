Mahkemeden karar: Tokat'ta taşocağına karşı direnen köylüler kazandı

16 Aralık 2022 Cuma, 13:31

AKP'li Turhal Belediyesi tarafından Turhal'ın Çaylı Köyü Eğertepe mevkiinde, "Patlatmalı Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi" kapsamında taşocağı kurulmak istendi.

Taşocağı açma girişimine karşı köylüler ve siyasi partiler tepki gösterdi. Çaylı köylüsü Erdinç Bin, taşocağı projesiyle ilgili Tokat Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali istemiyle Tokat Valiliği'ne karşı dava açtı.

AKP'li Turhal Belediyesi de davaya müdahil oldu. AKP'li belediye söz konusu taşocağı projesinin çevreye zarar vermeyeceğini iddia etti.

Öte yandan Erdinç Bin tarafından açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Bilirkişi heyetinin beş üyesi 'ÇED gerekli değildir' kararının lehinde, iki üyesi üyesi ise 'ÇED gerekli değildir' kararının aleyhinde kanaat bildirdi.

"HUKUKA UYGUN DEĞİL"

25 Kasım'da Tokat İdare Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi.

Projenin doğa ve çevre için yeterli olmadığına vurgu yapılan kararda, "Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve projenin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalarla alınacak önlemlerin, ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olmadığı, söz konusu projenin çevreye olabilecek olumsuz yöndeki etkilerinin önlenmesi ya da vereceği zararının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığı görülmüş olup, literatür bilgilerine dayalı olarak hazırlanan ve proje özelinde uygun ve yeterli olmayan proje tanıtım dosyasına istinaden verilen dava konusu 'ÇED gerekli değildir' kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır" denildi.

"BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK"

Çaylı köylüsü Erdinç Bin'in avukatı Aslı Şepitci, mahkemenin kararını Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Şepitci, "Tokat Valiliği'nce verilen 'Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararının iptali için açtığımız davada mahkeme doğasever vatandaşlarla birlikte verdiğimiz hukuk mücadelesini haklı buldu" dedi.

"Bu mücadele sadece hukuki bir mücadele değil, köyüne ve çevreye duyarlı halk ve biz hukukçuların işbirliği ile kazanılmış bir zaferdir" diyen Şepitci şunları kaydetti:

"İlk günden beri yapmış oldukları basın açıklamaları ve oluşturdukları kamuoyu ile köyüne sahip çıkan halk bunun karşılığını hukuk nezdinde de almıştır. Doğa; en parlak, en lekesiz aynadır. Bu karar birçok çevre mücadelesine emsal teşkil edecek hukuki bir kazanımdır."