Mahkemenin 22,5 yıl hapis verdiği sanığa, istinaftan 'delil yok' diyerek beraat
Denizli'de o dönem 9 yaşında olan torunu Y.S.'ye 15 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılan H.S. (58), itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi’nde 'yeterli delil yok' gerekçesiyle beraat etti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde geçen yıl haziran ayında Y.S., annesi Ö.S.’ye, bağ evinde dedesi H.S.’nin 15 gün boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Kızının anlattıklarının ses kaydını alan Ö.S., 25 Haziran günü şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.S, tutuklanarak cezaevine evine gönderildi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan Y.S., dedesinin kendisine istismarda bulunduğunu, bunu yaparken de 'Kimseye söyleme aramızda' dediğini anlattı.
Olayla ilgili H.S. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Denizli 7"nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık H.S., "Oğlumun ısrarı üzerine Gaziantep'ten Çivril'e geldim. Oğlum bana bahçedeki evi ayarladı. Orada bahçeyle ilgileniyordum. Gelinim bana iftira atıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Yargılamada verilen mütalaada savcı, o dönem 9 yaşında olan Y.S.'nin, yaşı itibarıyla önceden kurgulayarak sanığa iftira atmasının mümkün olmadığının altını çizdi ve sanığın 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, torununu zincirleme biçimde istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında görülen karar duruşmasında H.S.'yi 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
DOSYA İSTİNAFA GİTTİ
Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, duruşma açılmasına karar verdi. Sanık H.S., burada verdiği ifadede, yerel mahkemede olduğu gibi üzerine atılı suçlamayı reddetti ve beraatini talep etti. Y.S.'nin annesi Ö.S. ise, "Sanıktan şikayetçiyim. Eylemini bizzat görmem mümkün değildir. Olay olduğunda kızım 2'nci sınıfa gidiyordu. Eşimle aramda bir boşanma davası var. Ancak bu iki kez aldatıldığım içindir. Çocuğumu boşanma davamda kullanmam söz konusu olamaz" dedi. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) huzurunda alınan ifadesinde Y.S., yerel mahkemede söylediklerini tekrarladı.
BİR ÜYE KARŞI OY KULLANDI
İfadelerin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan 6'ncı Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair iddialar ve ifadelerin, sanığın mahkumiyetini gerektirecek ölçüde somut ve yeterli delil bulunmadığından yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına ve H.S'nin beraatine ve tahliyesine oy çokluğuyla karar verdi. Söz konusu karara karşı oy veren üyenin, çocuğun istismarı ayrıntılarıyla anlattığı ve çelişki olmadığını düşünerek beraat kararına karşıt oy verdiği belirtildi. İstinafın verdiği beraat kararının ardından Y.S'nin avukatları Yargıtay'a itiraz dilekçesi yazdı.
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